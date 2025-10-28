大泉洋主演『ちょっとだけエスパー』初回が世界トレンド1位獲得 第2話では豪華キャスト陣が本格始動
大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート／毎週火曜 後9：00）の第2話が、きょう28日に放送される。
【場面カット】運転席からかわいすぎる笑顔を向ける宮崎あおい
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
初回放送時には、Xの世界トレンド1位を獲得。またNetflixでも国内総合ランキングで1位を獲得し、今後の展開にも大きな期待が寄せられている。
第2話では、文太たちが社長の兆（岡田将生）から与えられたのは、【ある画家が目的地に着くのを阻止する】という謎のミッション。触れた相手の心の声が聞こえるエスパーになった文太は、「ノナマーレ」の同僚・花咲か系エスパー・桜介（ディーン・フジオカ）やレンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）、そしてなぜだか“仮初の妻”四季（宮崎あおい※崎＝たつさき）まで巻き込んで、箱根・芦ノ湖へと向かう。
そしてエスパーたちは、それぞれの能力を駆使してミッションをクリアすることができるのか。第1話はちらりとしか登場しなかった豪華キャストたちが本格始動していく。
さらに“仮初の夫婦”として暮らすことになった文太と四季の関係にも進展が。あくまで業務上の芝居だと思っている文太だが、四季はなぜだか文太を“本当の夫”だと思い込んでいて…。一方、サラリーマン時代“セクハラをしない”をモットーとしていた文太は、つい四季にも他人行儀な態度を取ってしまう。すると四季が「夫婦なのに！」と不機嫌モードに突入し、文太の混乱は深まるばかり。はたして“人を愛してはいけない”文太と彼を愛する四季の夫婦生活やいかに。
