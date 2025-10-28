『旅するSnow Man』日本縦断旅ラストは北海道で9人が再会 「Snow Manのためにできること」を語る
9人組グループ・Snow Manが日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -』の最終話となる第10話が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で11月2日より独占配信される。
【番組カット】沖縄ぶりに全員集合！北海道を楽しむSnow Man
同番組はメンバーが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで日本列島を縦断しながら、各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティー、俳優、モデルなど幅広く活躍し多忙を極める彼らがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるかを考えていこうというアツい想いが込められた、感動必至の“絆の旅路”となっている。日本テレビでの放送には収まりきらなかった未公開シーンを加えた完全版となる。
7月27日に全世界同時にディズニープラスで配信がスタートして以来、ディズニープラスにおいて日本およびアジア太平洋地域（APAC）で最も視聴された日本発のバラエティ作品に輝いた（※配信開始後7日間の記録、2025年8月時点）。カメラを気にせず自然体で旅を満喫する姿は、ここでしか見られない貴重なバラエティー番組として人気を集め続けている。
第10話の配信に先駆けて、北海道で再び集合したメンバー9人による撮れたてのコメント動画が解禁となった。今回の旅を通じて長年の夢だった場所を訪れることができたという佐久間大介や、まるでプライベートのような旅だからこそ見ることのできる自分たちのかわいらしさがあふれていたと語るラウール、そして初めて岩本照と2人きりでお酒を飲むことができてうれしかったと喜ぶ向井康二など、それぞれ印象に残った思い出を語っている。
Snow Manの日本縦断旅もいよいよ終盤。ラストを飾るのは、9人全員がそろって訪れる北の大地・北海道。さっそく北海道に上陸したSnow Manは、大自然を堪能できる馬のテーマパークで集合。その後はタビィを連れて温泉旅館へ向かうことに。3台の車に分かれてこれまでの旅を振り返りながら、思い出話に花を咲かせる。宿に着くと、深澤辰哉＆宮舘涼太からメンバーへ旅のお土産が。そして夕食にはみんなで北海道の豪華コース料理に酔いしれ、海のエキスがたっぷり染み出た海鮮鍋を囲みながら、これまで語られなかった本音トークも飛び出す。
温泉に浸かって旅の疲れを癒しつつ、オリジナルのお守りづくりにも挑戦。部屋ではプライベート感あふれるリラックストークが繰り広げられる。最後には、この日本縦断の旅でタビィが記録してきた、9人それぞれが等身大の言葉で語る「Snow Manのためにできること」を見届ける。旅の締めは9人そろって訪れるラーメン屋。そして最後にはタビィとの別れも…。
さらに同日には、2022年にテレビ東京で放送されたSnow Manの冠バラエティ『Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた』がディズニープラスで配信開始となる。同番組は、日々仕事に追われているSnow Manがごほうびとして“Snow Manハウス”という名の豪邸で共同生活を送るという新感覚バラエティー。
家でのんびり過ごしたり、遊びに来るゲストとトークやゲームを楽しんだり、Snow Manと同じ空間にいるようなくつろぎ時間を届ける。
【番組カット】沖縄ぶりに全員集合！北海道を楽しむSnow Man
同番組はメンバーが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで日本列島を縦断しながら、各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティー、俳優、モデルなど幅広く活躍し多忙を極める彼らがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるかを考えていこうというアツい想いが込められた、感動必至の“絆の旅路”となっている。日本テレビでの放送には収まりきらなかった未公開シーンを加えた完全版となる。
第10話の配信に先駆けて、北海道で再び集合したメンバー9人による撮れたてのコメント動画が解禁となった。今回の旅を通じて長年の夢だった場所を訪れることができたという佐久間大介や、まるでプライベートのような旅だからこそ見ることのできる自分たちのかわいらしさがあふれていたと語るラウール、そして初めて岩本照と2人きりでお酒を飲むことができてうれしかったと喜ぶ向井康二など、それぞれ印象に残った思い出を語っている。
Snow Manの日本縦断旅もいよいよ終盤。ラストを飾るのは、9人全員がそろって訪れる北の大地・北海道。さっそく北海道に上陸したSnow Manは、大自然を堪能できる馬のテーマパークで集合。その後はタビィを連れて温泉旅館へ向かうことに。3台の車に分かれてこれまでの旅を振り返りながら、思い出話に花を咲かせる。宿に着くと、深澤辰哉＆宮舘涼太からメンバーへ旅のお土産が。そして夕食にはみんなで北海道の豪華コース料理に酔いしれ、海のエキスがたっぷり染み出た海鮮鍋を囲みながら、これまで語られなかった本音トークも飛び出す。
温泉に浸かって旅の疲れを癒しつつ、オリジナルのお守りづくりにも挑戦。部屋ではプライベート感あふれるリラックストークが繰り広げられる。最後には、この日本縦断の旅でタビィが記録してきた、9人それぞれが等身大の言葉で語る「Snow Manのためにできること」を見届ける。旅の締めは9人そろって訪れるラーメン屋。そして最後にはタビィとの別れも…。
さらに同日には、2022年にテレビ東京で放送されたSnow Manの冠バラエティ『Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた』がディズニープラスで配信開始となる。同番組は、日々仕事に追われているSnow Manがごほうびとして“Snow Manハウス”という名の豪邸で共同生活を送るという新感覚バラエティー。
家でのんびり過ごしたり、遊びに来るゲストとトークやゲームを楽しんだり、Snow Manと同じ空間にいるようなくつろぎ時間を届ける。