高橋克典、16歳息子は「レッグプレス200キロくらい上げる」 息子の“お願い”に「それもそうだよね」と理解
俳優の高橋克典（60）が、27日放送のテレビ朝日系バラエティー『帰れマンデー見っけ隊!!』（後7：00）に出演。長男（16）について語った。
この日は日光・鬼怒川の飲食店をバスと徒歩で探す旅に出た高橋。移動のバスのなかで、サンドウィッチマン・伊達みきおが、「もうお子さん大きい？」と聞くと、「16歳、高校2年生」と返答。「レッグプレス200キロくらい上げる。普通にやってますよ」と言うと、共演者は「えー!?」と驚き。「アルペンスキーをやってるから」と説明した。
共演のロッチ・中岡創一が「大会とか見に行くんですか？」と聞くと、高橋は苦笑いしながら「いやー、小さいときは付いて行ったけど、高校生になると『空気読んでくれ』って言われて」と残念そうな表情に。一方で「それもそうだよね」と理解していた。
