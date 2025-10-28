

事業説明会で展示された「UNIQLO UNIFORM」の制服。航空会社のPeach Aviationや院庄林業なども新たに導入している（写真：尾形文繁）

「比較的早期に中核事業の1つになるチャンスがある」――。2025年9月に開かれたユニクロの事業説明会で、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長の次男である柳井康治取締役は強い自信を見せた。

紹介されたのは、ユニクロが手がける制服や作業着の提供サービス「UNIQLO UNIFORM（ユニクロユニホーム）」だ。

好調な店舗販売を軸に、25年8月期に初めて国内の売上高が1兆円に到達したユニクロだが、実は今、法人・団体向けのユニホーム事業がじわり伸びている。

コロナ禍を経て、受注が急増

利用した法人や団体の数を示す登録会員数は00年代前半のサービス開始から約20年後の22年にようやく1万件を突破した。店舗販売に比べると、伸びはかなり緩やかで、知名度もまだ低かった。

ところが、コロナ禍を経て受注が急増。1万件を突破した22年からわずか4年後の26年8月までに登録会員数が一気に2万件まで拡大する見通しになったという。

ユニクロのユニホーム事業は、一部のコラボ商品を除いて、店舗で扱うほぼすべての品番から好きなものを選んで購入することができる。サイズはXSから4XLまで。商品代金が10万円以上であれば、ロゴマークなどのシルクプリントや転写、刺しゅうといったサービスも利用することが可能だ。

店舗でも購入できる一般的な商品なのに、なぜ今、法人や団体向けとして受注を伸ばしているのか。その要因は長年、ユニクロが追求してきた“機能性の高さ”にある。



ユニホーム事業を担うファーストリテイリングの柳井康治取締役（撮影：尾形文繁）

例えば、食品メーカーの営業スタッフ用に採用されたブロックテックパーカは、撥水性が高く、服の中の湿気を逃がす構造になっていて、蒸し暑く雨の多い梅雨の時期でもさらりとした肌触りで着ることができる。

柳井取締役は「ユニホームを購入する際に重要視されるポイントは、価格の安さに加え、素材や品質が良い、動きやすい・着心地が良い、デザインが良いといったところ。これらのポイントはユニクロの商品自体にもすでに多く含まれている」と説明する。

競合ひしめくユニホーム市場

ユニホーム事業はアパレル各社ともに強化する動きが相次いでおり、国内アパレル大手のユニクロといえど、商品を進化させ続けていかなければ、市場に大きく食い込んでいくことは難しい。

特に、大手企業向けでは1962年に設立されたオンワードコーポレートデザインがこれまでにヤマト運輸やヤクルト本社など2000社以上と取引を行い、強固な営業基盤や優れた開発能力を持つ。

競争環境も厳しい中で、ユニクロとしては、これまで培ってきた機能性を重視した商品開発で本格参入を目指す。

市場の成熟や行き詰まりも見え隠れする国内アパレル業界の中で、新しいビジネスモデルを構築することはできるのか。ユニホーム事業の動向が今後の成長の試金石の1つとなりそうだ。

（吉田 敬市 ： 東洋経済 記者）