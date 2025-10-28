

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】「『知るか』『知らないか』たったこれだけの違いで有利か不利かの差が出る」桜木先生が語る情報戦がものをいう受験の実態とは…

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が今年発売され、好評を博しています。連載第208回は、英検取得率からみる地域間の教育格差についてお話します。

英検取得せず難関大学受験は戦略上ほぼ“あり得ない”





先週、「令和に都心と地方の教育格差が広がっているのはなぜ？」、という記事を出し、多くの反響をいただきました。その中で多くの人から驚きの声が上がったのが、英検取得率の違いです。自分は、英検取得率の地域別格差が、教育格差の状況を表していると考えています。今回の記事ではそのことについてお話しさせてください。

まず前提として、2020年の教育改革以降、英検の価値は大きく変わっています。昔は、ただの外部試験として見られることが多く、はっきり言って「取っておいても損はない」くらいの資格でしかありませんでした。別に取らなかったからといって大学受験において大きなディスアドバンテージにはならなかったのが「英検」でした。

しかし令和の時代は違います。英検を取っていれば大学の一般受験において加点がされたり、英語の試験が免除されたりします。早慶やGMARCH・関関同立の大学は一般入試で加点される大学・学部も多いですし、国公立大学でも、準1級以上を取っていれば一般受験で英語の試験が免除され、それだけで満点として換算されるような大学も登場しています（例：秋田大学）。

総合型選抜においてはもっと顕著で、英検準1級がないと書類審査の時点で落とされる大学/学部は明確に存在しています。

それくらい、英検の価値は大きく上がっているのです。あえて断言しますが、英検を取得せずに難関大学に大学受験をするというのは戦略上ほぼあり得ない時代です。他の資格試験で代替できるとか、東大一本で、第二志望の私大も受験する気はないし東大に落ちたら浪人する覚悟だとか、そういう特殊な人でない限り、英検取得が視野に入らない受験生はほぼいないという時代になっています。

英検の取得率には地域によって大きな差

それにもかかわらず、英検の取得率には地域によって大きな差があります。

中学3年生の時点で、CEFRのA1レベル（英検3級相当）以上を取得している人の割合を示した文部科学省のデータでは、下記のようなことがわかります。

・関東圏の多くは30%程度で、東京都はその人口の多さにもかかわらず43.5％、群馬県は39.1%という高い取得率になっている。

・地方の中でも格差があり、福井県は78.8%、熊本県は33.4%、石川県は33.3%と高いものの、宮城県14.3％、新潟県16.9%、北海道17.6%と低い。

・受験率もまちまちで、そもそも宮城県は中学生のうち英語能力に関する外部試験を受験したことのある人の割合が25.7%で4人に1人しかおらず、秋田県の91.9% 、福井県の91.8%、東京都の62.2%と比べると大きな乖離がある

関東圏とそれ以外の地域で大きな差があり、地域の中でも英検取得を積極的に推奨している地域とそうでない地域でかなり大きな差が生まれていることがわかります。大学の一般入試のようなペーパーテストは、平等性を担保するための仕組みですが、しかしこの英検の取得率の差を見ると、平等とは何かを考えさせられますね。

都内の英検取得に関しての話を聞くと、「中学1〜2年生でも英検1級を取得する人がいる」「小学5〜6年生で、帰国子女でもないのに英検2級以上を取得している人もいる」という話も聞きます。英検で大きな地域格差が開いているというのは否めないように感じますね。

結局、情報は取りにいかなければなりません。これだけネットがあって英検の重要性についての情報発信がされていても、それが届かない学校があり、それが届かない地域があるというのは、受け止めなければならない事実だと僕は思います。

「知らない」というのはとても怖いことだ、というのは『ドラゴン桜』の中でも描かれています。

（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）

英検の取得率の格差は「教育機会格差」の象徴



英検の取得率の格差は、単なる「語学力の違い」ではなく、「情報格差」「教育機会格差」の象徴だといえます。いまや英検は、大学入試において実質的な“通行証”になっており、その有無が受験戦略を左右します。そして、都市部と地方では、英検に関する情報の流通量も、学校や塾での支援体制も大きく異なります。

教育は“知っている者”がますます伸び、“知らない者”が取り残される時代に入っています。英検を取る・取らないの問題は、その象徴にすぎません。

だからこそ、私たち大人や教育者は、「情報を届ける努力」を怠ってはいけない。制度を知り、子どもたちにチャンスを伝えることが、真の教育格差是正の第一歩だと言えるのではないでしょうか。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）