７人組ガールズロックユニット「ＰＡＳＳＰＯ☆」元メンバーで根岸愛（３３）が、挙式を報告した。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「人生のビッグイベント 結婚式を挙げさせていただきました 東京會舘というとても素敵で大好きな場所で素敵なドレスを着せていただき お花いっぱいの空間で大好きな人達に囲まれて本当に幸せな時間でした」と伝え、純白のウェディングドレス姿を披露。

「来てくれた皆んなが楽しんでくれて 何より家族が喜んでくれたので本当に良かったです 小さい頃からプリンセスに憧れていたのでこの日はプリンセスになれてたかな フフフ」とつづり、「天気はあいにくの雨だったけどそれも良い思い出 この日があったから集まれた人がたくさんいてみんなに会えて本当に良かった 関わってくれた全ての方々に感謝」と幸せをかみしめた。

カラードレス姿も掲載し、フォロワーは「とってもキレイ！」「めっちゃ美しい」「あいぽん結婚式おめでとう」「めちゃめちゃ綺麗です」などの声を寄せた。

根岸は２０１８年９月にグループ解散後、女優・声優・タレントとして活動している。今年３月に人気ロックバンド「ＫＥＹＴＡＬＫ」の小野武正との結婚を発表した。「私の事だけでなく、私の大切な人達、自分の周りの人達、関わる全ての人の事をいつも考えて、当たり前のように大切にしてくれる素敵な人です。そんな彼を大切にできる存在でありたいと思いました」と明かしていた