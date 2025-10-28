【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）

【映像】山本由伸、衝撃の1球→相手打者がフリーズ

10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸の投球に翻弄された相手打者が首をかしげた。

ドジャース1点のリードの2回裏・ブルージェイズの攻撃、無死一塁、一塁塁上にはこの回先頭、ファースト内野安打で出塁の6番アーニー・クレメント、打席には7番アディソン・バーガーという場面で山本は、初球、外角わずかに外れる143km/hのスプリットでボール先行となるも、続く2球目は、それよりもわずかに内へと入る144km/hのスプリットで見逃しを誘ってカウント1-1。続く3球目は外角高めへと閉じた119km/hのカーブをバーガーがよく見て2-1、しかし、4球目は144km/hのスプリットを外角高めに決めて並行カウントに。

この時、バーガーは外のストライクゾーンが広く感じたのか、球審の方を振り返り、やや不満げな様子を見せていたが、5球目、外角低めのボールゾーン、147km/hのスプリットを見送っての6球目、山本が投じたのは真ん中低めいっぱいに決まる156km/hの快速球。これを低いとみたのか、バーガーは見送り、一塁へと歩きかけたものの球審の判定はストライク。すると一瞬驚いた様子を見せた後でバーガーが、首をかしげながらベンチへと引き上げていくこととなった。針の穴を通すような投球を難なくこなす山本らしい投球に、ファンからは「これぞ由伸」「まさに鬼制球」「絶望しかない」「首かしげてるw」「ボール先行でも余裕で立て直すな」「オリ時代みたいに余裕があるよな」「宝石やな」「メジャーに慣れて実力が出せるようになったんやろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに、この日はこのバーガーのほかにも、主砲ブラディミール・ゲレーロJr.も、山本の投球に翻弄され、打席では様々なリアクションを見せていたが、それも含めて山本は“通常運転”。今後もその精緻な投球に、ブルージェイズ打線全体が苦戦を強いられそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)Getty Images