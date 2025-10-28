大相撲の人気力士で元小結の遠藤（３５）＝追手風＝が現役引退を決意したことが２７日、関係者の話で分かった。最近は両膝の手術を受けて２場所連続全休し、九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）は１３年名古屋場所から守っていた関取の座を失い、東幕下３枚目に転落していた。今後は年寄「北陣」を襲名し、追手風部屋で後進の指導に当たる見込み。関係者によると、日本相撲協会は近く引退を発表するという。

人気力士がついに引退を決断した。遠藤は西前頭７枚目だった２５年名古屋場所前に右膝の手術を決断し、全休。８月の健康診断では引退の可能性について問われて「いやいや。リハビリ頑張ります」と笑顔も見せていたが、秋場所は左膝を手術し全休した。九州場所の新番付では１３年夏場所以来の幕下へ転落が決まった。九州入りはしておらず、遠藤に近い関係者に第一線を退くことを伝えたという。

日大４年でアマチュア横綱に輝いた。１３年の追手風部屋入門会見では「同じ石川県出身で、日大から唯一の横綱になった輪島先輩が目標です」と抱負を語った。幕下１０枚目格付け出しで同春場所に初土俵。大いちょうの結えないざんばら髪で快進撃を続け、同年秋場所では初土俵から所要３場所の幕内昇進で、昭和以降最速だった。常に真っ向勝負で柔らかい体で相手を受け止め、得意の左四つになってからの投げなど、高い技術でファンを沸かせた。

さらに、端正な顔立ちから「スー女ブーム」の火付け役となった。女性ファッション誌「ａｎ・ａｎ」では「土の王子様」と紹介された。日本協会の女性限定「お姫様抱っこ企画」では８１３２人から応募が殺到。抱っこすると「いい稽古になりました」と照れた。指定懸賞がトップ級の１場所約２００本かかり、永谷園のお茶づけ海苔のテレビＣＭにも出演。１１年の大相撲八百長問題から人気低迷していた角界を救ってきた。

順調に番付を上げた一方で、１５年春場所で左膝半月板損傷などで途中休場。その後はけがと闘いながら１８年夏場所で新小結に昇進。「私生活でも痛みを感じて、常に（体調を）考えるようになった」と苦戦が続いた。

昨年１月、能登半島地震直後の初場所では地元・穴水町の化粧まわしをつけ、勇気づけた。翌月には被災者が暮らす穴水町の避難所を訪問し「生活するのも大変な中、皆さんの前向きな姿を見ると僕も励まされた」と感謝した。人間味あふれた人気力士だった。