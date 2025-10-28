NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.31（-0.19 -0.31%）



１１月２日に石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国による会合を控えて売りが優勢となった。ロイター通信は関係筋の話として、主要産油国は穏やかに追加増産することに傾斜していると報道した。１０月や１１月に続いて、１２月も日量１３万７０００バレルほど自主減産を解消する方向にある。また、制裁を受けているロシアが増産分の買い手を見つけることが難しくなっており、ＯＰＥＣプラスは毎月の増産について合意することが困難になっていると感じているという。



時間外取引で１２月限は売り買い交錯。６２．１７ドルまで強含んだ後に６０．６７ドルまで軟化したが、通常取引開始を控えて下げ幅を消した。通常取引開始後はしっかりと推移したものの、売りに押されてマイナス圏に押し戻されて引けた。



MINKABU PRESS

外部サイト