ダウ平均、３日続伸し最高値更新 米中協議への期待＝米国株概況
NY株式27日（NY時間16:28）（日本時間05:28）
ダウ平均 47544.59（+337.47 +0.71%）
S＆P500 6875.16（+83.47 +1.23%）
ナスダック 23637.46（+432.59 +1.86%）
CME日経平均先物 50580（大証終比：-10 -0.02%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸し最高値を更新。週末に米中が貿易摩擦緩和に向けて歩み寄ったとの観測報道が伝わったことを受け、今週、トランプ大統領と習主席の会談への期待が高まっている。これを受けて半導体中心にＩＴ・ハイテク株が買われており、ナスダックは大幅に最高値更新。
クアラルンプールで開催されていたＡＳＥＡＮサミットに出席したベッセント財務長官は、３０日木曜日の米中首脳会談に向けて「非常に有望な協議の枠組みが整った」と述べた。その枠組みには、中国のレアアース輸出制限の１年延期、１１月１日発動予定の対中１００％関税の撤回、中国による米国産大豆の輸入再開などが含まれる可能性があるという。また、米国版ＴｉｋＴｏｋに関する紛争解決策の合意も検討されているという。
「詳細はまだ限られており、最終決定は首脳会談次第だが、貿易休戦の再締結はほぼ確実。中国はレアアース輸出規制を１年延期する見通しで、これは単なる輸出ライセンス発給合意よりも好ましい」との見解も聞かれた。「会談が順調に進めば、今回の展開は市場にとって好材料となるだろう」とも付け加えている。
ただ、今週はイベント目白押しの週で、米株式市場にとっては２９日のＦＯＭＣの結果発表と、何よりも米ＩＴ大手、マグニフィセント７の決算が注目であろう。
ＦＯＭＣについては、先週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を経て、追加利下げが確実視されている。パウエル議長が１２月に向けてどのようなメッセージを出すか注目されそうだ。
マグ７の決算については、巨額のＡＩ関連投資を正当化できる内容になるのか注目される。内容次第では、高バリュエーションが指摘されている分、波乱の展開も留意される状況。ただ、市場では比較的、楽観的に見ているようだ。
クアルコム＜QCOM＞が大幅高。スマートフォン向けプロセッサの最大手として知られるが、新たにＡＩデータセンター市場へ本格参入する。同社は、新しいチップとサーバー製品を発表し、急成長するＡＩ分野でエヌビディア＜NVDA＞に挑戦する構えを見せた。
レアアース関連株が下落。米中協議で中国のレアアース輸出制限の１年延期の観測が伝わる中、このところの上昇からの利益確定売りが出ている模様。
アビディティ・バイオ＜RNA＞が急伸。スイスの製薬大手ノバルティスが同社を１２０億ドルの評価額で買収することで合意した。１株７２ドルを現金で支払う。これは先週末終値の４６％になる。
清涼飲料のキューリグ・ドクターペッパー＜KDP＞が決算を受け上昇。通期の売上高見通しを１桁台後半に上方修正した。
ＬＧＢＴＱコミュニティ向けＳＮＳ運営のグラインダー＜GRND＞が時間外で続伸。先週末の大幅高に続く上昇となっている。同社取締役会の特別委員会が、大株主であるゼイジ氏とルー氏から１株１８ドルの現金による非拘束・非公開化提案を受け取ったことを確認。
ハーレーダビッドソン＜HOG＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を２５ドルに設定した。
ブリッジバイオ・ファーマ＜BBIO＞が大幅高。重度の筋萎縮性疾患を治療する新薬が臨床試験（第３フェーズ）で主要評価項目を達成したと発表し、米国での承認申請に向けた道が開かれた。
ダウ平均 47544.59（+337.47 +0.71%）
S＆P500 6875.16（+83.47 +1.23%）
ナスダック 23637.46（+432.59 +1.86%）
CME日経平均先物 50580（大証終比：-10 -0.02%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸し最高値を更新。週末に米中が貿易摩擦緩和に向けて歩み寄ったとの観測報道が伝わったことを受け、今週、トランプ大統領と習主席の会談への期待が高まっている。これを受けて半導体中心にＩＴ・ハイテク株が買われており、ナスダックは大幅に最高値更新。
クアラルンプールで開催されていたＡＳＥＡＮサミットに出席したベッセント財務長官は、３０日木曜日の米中首脳会談に向けて「非常に有望な協議の枠組みが整った」と述べた。その枠組みには、中国のレアアース輸出制限の１年延期、１１月１日発動予定の対中１００％関税の撤回、中国による米国産大豆の輸入再開などが含まれる可能性があるという。また、米国版ＴｉｋＴｏｋに関する紛争解決策の合意も検討されているという。
「詳細はまだ限られており、最終決定は首脳会談次第だが、貿易休戦の再締結はほぼ確実。中国はレアアース輸出規制を１年延期する見通しで、これは単なる輸出ライセンス発給合意よりも好ましい」との見解も聞かれた。「会談が順調に進めば、今回の展開は市場にとって好材料となるだろう」とも付け加えている。
ただ、今週はイベント目白押しの週で、米株式市場にとっては２９日のＦＯＭＣの結果発表と、何よりも米ＩＴ大手、マグニフィセント７の決算が注目であろう。
ＦＯＭＣについては、先週の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を経て、追加利下げが確実視されている。パウエル議長が１２月に向けてどのようなメッセージを出すか注目されそうだ。
マグ７の決算については、巨額のＡＩ関連投資を正当化できる内容になるのか注目される。内容次第では、高バリュエーションが指摘されている分、波乱の展開も留意される状況。ただ、市場では比較的、楽観的に見ているようだ。
クアルコム＜QCOM＞が大幅高。スマートフォン向けプロセッサの最大手として知られるが、新たにＡＩデータセンター市場へ本格参入する。同社は、新しいチップとサーバー製品を発表し、急成長するＡＩ分野でエヌビディア＜NVDA＞に挑戦する構えを見せた。
レアアース関連株が下落。米中協議で中国のレアアース輸出制限の１年延期の観測が伝わる中、このところの上昇からの利益確定売りが出ている模様。
アビディティ・バイオ＜RNA＞が急伸。スイスの製薬大手ノバルティスが同社を１２０億ドルの評価額で買収することで合意した。１株７２ドルを現金で支払う。これは先週末終値の４６％になる。
清涼飲料のキューリグ・ドクターペッパー＜KDP＞が決算を受け上昇。通期の売上高見通しを１桁台後半に上方修正した。
ＬＧＢＴＱコミュニティ向けＳＮＳ運営のグラインダー＜GRND＞が時間外で続伸。先週末の大幅高に続く上昇となっている。同社取締役会の特別委員会が、大株主であるゼイジ氏とルー氏から１株１８ドルの現金による非拘束・非公開化提案を受け取ったことを確認。
ハーレーダビッドソン＜HOG＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を２５ドルに設定した。
ブリッジバイオ・ファーマ＜BBIO＞が大幅高。重度の筋萎縮性疾患を治療する新薬が臨床試験（第３フェーズ）で主要評価項目を達成したと発表し、米国での承認申請に向けた道が開かれた。