男性7人組「IMP.」が来年1月から初のアリーナツアーを開催する。12月15日発売の最新アルバム「MAGenter（マゼンタ）」を引っ提げて、全国6都市19公演で約20万人を動員予定。スポニチ本紙の単独取材に、基俊介（29）は「全国をIMP.色に染めたい」と意気込んでいる。

念願のアリーナツアー。佐藤新（25）は「たくさんのPINKY.（ピンキー、ファンの総称）と思い出をつくれることはうれしい」と笑顔。椿泰我（27）は「何ができるかを話し合う段階から凄い楽しい」と目を輝かせ、7人はにこやかに顔を見合った。

デビュー2周年を迎えた今年は「初めてのチャレンジばかりだけど、培ってきたものが存分に出せた良い年」と基。年明けから初の全国ツアーを開催し、18都市31公演で計約7万5000人を動員。松井奏（25）は手応えを口にしながら「PINKY.をもっと幸せにするためにパワーアップしなきゃいけないと感じた」と強い覚悟をのぞかせた。

5月には名古屋など3都市で初の座長公演「IMPACT」を上演。全45公演は即完売の人気ぶりだ。後輩グループ「CLASS SEVEN」を率いての挑戦に、影山拓也（28）は「彼らのおかげで成長できた」とうなずく。

充実した年の締めにグループのイメージカラー「マゼンタ（magenta）」を冠したアルバムを発売。本来のスペルとは違う組み合わせだが、命名した椿は「僕らとPINKY.をくっつける磁石の“MAG”と、多く方に僕らの輪に入ってもらう“enter”を掛けた」と明かした。

念願をかなえた先に見据えるのは夢舞台。「アリーナツアーを絶対に成功させて、単独で東京ドームに行きたい」と影山。基も「まだまだ僕らは満足していない。アルバムとツアーで僕らの魅力を貪欲にみせてIMP.の輪を広げて、IMP.色に染め上げたい」と燃えていた。（高原 俊太）

《リード曲「KISS」11・3先行配信》アルバムは横原悠毅（29）と基が作詞を担当するなど、7人の個性を光らせている。影山は「R＆Bやミディアムポップなど幅広いジャンルを取り入れていて、曲によって魅せるいろんなIMP.を感じてもらいたい」と胸を張る。発売に先駆けて、リード曲「KISS」を来月3日に先行配信する。ミディアムテンポのナンバーで、大人の恋愛を題材にした。影山は「恋のスリルを表現していてドキドキを味わえる曲になっている」とアピールした。