¡Ú¶áµ¦Âç²ñ¡ÛÃÒÊÛ³Ø±à¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ÇÍè½ÕÁªÈ´½Ð¾ìÅö³Î¡¡1Ç¯À¸4ÈÖ¤Î°©ºäÍªÀ¿¤¬·è¤á¤¿¡ª
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à6-5ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2025Ç¯10·î27Æü¡¡¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Íè½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÁª¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç²¼¤·¤¿¡£¹ß±«¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³»î¹ç¤Ç4¡½0¤Î6²óÉ½ÀèÆ¬¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢21Ç¯½Õ°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤òÅö³Î¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤¬Íè½ÕÁªÈ´½Ð¾ì¤òÅö³Î¤È¤µ¤»¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Î°©ºäÍªÀ¿¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤«¤é²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Î¢ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÁ°Àî¤Ï¼ê¤ÎÈé¤¬¤à¤±¤ë¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×¡£¤½¤ÎÁ°Àî±¦µþ¡Ê¸½ºå¿À¡Ë¤òÍÊ¤·¤¿21Ç¯½Õ°ÊÍè¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿°ìÀï¡£Á°Àî¤ËÆ´¤ì¤ë°©ºä¤ËÆ±ÅÀ¤Î9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¡×¡£¤³¤ÎÆü2¼ººö¤òÈÈ¤·¤¿1Ç¯À¸4ÈÖ¤ÏÀÛ¼é¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¶¯¿¶¤·¡¢°ìÎÝ¶¯½±¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾®ºä¾¾¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁÇ¿¶¤ê¤òÂ³¤±¤ë°©ºä¤Ë½õ¸À¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤«¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÁö¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤Ë¤â²Ý¤·¤¿Îý½¬Ë¡¤À¡£¡ÖÎòÂå¤Î4ÈÖ¤Ë¤ÏÁö¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¤ÎÀÚ¤ì¤ò½Ð¤»¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£²¬ËÜ¤äÁ°Àî¤é¤âÃ´¤Ã¤¿²¼µéÀ¸¤Ç¤Î4ÈÖ¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦°©ºä¤¬ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë