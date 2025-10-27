40・50代に似合う「秋ワンピ」→【大人のしまむら】に売ってた！

毎朝のコーデ組みを時短でき、きちんと見える服が欲しい。そんな大人女性の願いを叶えてくれそうなワンピースを【しまむら】で発見。秋コーデにぴったりな、ナチュラルな色味とあたたかみのある雰囲気が魅力です。40・50代のコーデを上品に格上げできるかも。

秋冬素材でコーデをおしゃれに格上げ

【しまむら】「コーデュロイワンピース」\2,420（税込）

秋らしいぬくもり素材のコーデュロイを使用したシャツワンピ。ナチュラルな雰囲気ながらも上品なバンドカラーで、きちんと感もキープできそう。ややくすみのあるグレーは肌になじみやすく、洗練された印象に。一枚で着るのはもちろん、寒さが増してきたらジレやカーディガンを合わせるのもおすすめです。

チェック柄でコーデの秋ムードアップ

【しまむら】「バンドカラーチェックワンピース」\2,420（税込）

ブラウンを基調にしたチェック柄が、秋の空気にぴったりな雰囲気を演出できそうなワンピ。バンドカラーで首元がすっきり見え、フロントボタンで着脱も楽にできそう。秋の外出にもぴったりなデザインのワンピースは、シーズン中ヘビロテしたくなるかも。

