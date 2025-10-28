トランプ米大統領（７９）は２７日、２期目初の訪日で羽田空港に到着した。その後、皇居で天皇陛下と会見。２８日には高市早苗首相（６４）と初めて対面で会談する。

この日午後５時過ぎに専用機でクアラルンプールから羽田へと到着したトランプ氏は、姿を見せるとぐっと拳を握りしめてアピールし、無表情でタラップを下りた。そのまま横付けされた大統領専用ヘリ「マリーンワン」に乗り込み、都内へ。午後６時３０分過ぎに皇居に到着、天皇陛下と会見した。宮内庁によると、会見は約３０分間。トランプ氏は「高市新首相の下で日米関係をさらに強化していきたい」と述べ、陛下は「今回の訪日が日米の友好関係をさらに強化することを期待している」と応じた。

日本政府は、元首としては「国賓」に次ぐ「公式実務訪問賓客」として迎える。トランプ氏の訪日は２０１９年６月に大阪市で開かれた２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０大阪サミット）に参加して以来で今回が大統領としては４度目。天皇陛下とは１９年５月に令和初の「国賓」として訪日した際にも会見した。

警視庁は、トランプ氏来日に合わせて特別警備本部を設置。最大で１万８０００人態勢で警備を強化し、訪問先や主要な駅などで物々しく不審物を捜索した。羽田空港ではゴミ箱が撤去され、品川駅などでは警備犬も投入された。

警視庁ホームページによると、２８、２９日は国会周辺やレインボーブリッジなどで一時的な交通規制が見込まれているという。尾崎正直官房副長官は、２９日までの滞在中に都内の移動は公共機関を使うなどの警備への理解と協力を呼びかけた。

２８日午前には、就任間もない高市氏がトランプ氏と会談する。同午後には「マリーンワン」に高市氏と同乗し、都内の米軍ヘリポートから横須賀基地に移動。その後は都内の駐日米大使公邸で開く財界関係者との会合で対米投資を呼びかける。米政府関係者によると、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長、トヨタ自動車幹部が出席。故・安倍晋三元首相の妻・昭恵さんとの面会も予定する。

２９日午前に韓国に向かい、３０日に韓国で中国の習近平国家主席と会談予定。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との会談にも意欲を示している。