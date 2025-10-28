º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤ÎÁªÂò»è¤Ï¼ç¤Ë£³¤Ä¡¡£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È¸å¤Ë¿ÊÏ©·èÃÇ¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡ÖÍèÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡×
¡¡£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤ÎÌÚ²¼ÇîÇ·»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯£··î£±£²¡¢£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¿ÊÏ©¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ìó£´£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡¢ÎÛÂÀÏº¤¬£²Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤âÆ±Âç³Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤òÂåÊÛ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¡¢Âç³Ø»ÄÎ±¤«¡££··îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Î£²½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ÎÛÂÀÏº¤Î·è°Õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£Ä£å£Î£Á¤È£²µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÌÚ²¼»á¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·è°Õ¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ´ûÊóÄÌ¤ê¡¢ÎÛÂÀÏº¤Ï£²£¶Ç¯£²·î¤«¤é£¶·î¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÁ´£µ£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£±ÂÇÅÀ¡££Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÊÆÂç³Ø£³Ç¯½¤Î»¤«£²£±ºÐ°Ê¾å¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯£´·î¤Ë£²£±ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÎÛÂÀÏº¤Ï¡¢Æ±£··î£±£²¡¢£±£³Æü¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾Ý¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÌÚ²¼»á¤Ï¿ÊÏ©·èÃÇ¤Î¥á¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡Ê·ëÏÀ¤ò¡Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë£³¤Ä¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ô£±¡Õ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡¡£²£¸Æü¤Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡¢£´£¹¡Ë¤¬´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÉã¡¦ÍÎ»á¡Ê£µ£°¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤Æ»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡£¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤Ï£±£±·î¤ËÊÆ¹ñ¤ÇËÜ¿Í¤È¤â²ñ¤¦Í½Äê¤À¤¬¡¢ÌÚ²¼»á¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¾å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ò·ïÄó¼¨¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¤±¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç°ìÀÚ²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£·ÀÌó¸ò¾Ä²ò¶Ø¤ÏÆ±Âç³Ø¤ÎÁ´ÆüÄø½ªÎ»¸å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£µ·î¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð£¶·î²¼½Ü¤Þ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï£··î£³£±Æü¡£ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¹¥¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ô£²¡Õ£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤ËÆþÃÄ¡¡ÊÆ¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï£··î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ê¤é£Î£Ð£Â¤è¤ê¿ôÆüÁá¤¤¡£¡Ò£±¡Ó¡¢¡Ò£²¡Ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¤âµÙ³Ø¤·¤Æ¾ÍèÅª¤ÊÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡×»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¡£ÂàÉô¤·¤¿¾ì¹ç¤âºß³Ø»ñ³Ê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê²¿Ç¯Âç³Ø¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â½üÀÒ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤ÇÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡£
¡¡¡Ô£³¡ÕÂç³Ø»ÄÎ±¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÌ´¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âè°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Âç³Ø¤Ë»Ä¤ëÁªÂò»è¤âÅöÁ³¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ØÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÏÄ«¤Ë¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¸å¤ËÁ´¤Æ±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¡¢Îý½¬¸å¡¢Ìë¤Ë¼«½¬¡££±Ç¯¼¡¤ÎÃ±°Ì¤ÏÁ´¤Æ¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö²ñ·×³Ø¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂ¾Âç³Ø¤ËÊÔÆþ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤È¤·¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¡ÊÎÛÂÀÏº¡Ë¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤¬¤É¤ó¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡£ÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»£±£´£°È¯¤ò¸Ø¤ëÂçË¤¤Ï¡¢£··îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Î£²½µ´ÖÄøÅÙ¤ÇÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç»Ö¤òÊú¤À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÎÛÂÀÏº¤Î¿ÊÏ©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ê¹â¶¶¡¡¹¨¼§¡Ë
¡¡¡»¡ÄÎÛÂÀÏº¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃæ·Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¡¦ÍÎ»á¤ò´Þ¤á£±°Ì¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¡¢¶¥¹ç¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»öÁ°¤Ë£¸µåÃÄ¤¬»ë»¡¡£ÌÚ²¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¤ÏÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö»ØÌ¾ÏÈ¤òÌµÂÌ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤«¤é¤Ï»öÁ°¤Ë²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÛÂÀÏº¤Ï¡Ö»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£²µåÃÄ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡»¡ÄÌÚ²¼»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ØÌ¾¸å¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²²Â¬µ»ö¤Ê¤É¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢Æ±»á¤¬¼èºà¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶·î¤Þ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤âÉã¤â¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬¥É¥é¥Õ¥È½ªÎ»¸å¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÛÂÀÏº¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎÛÂÀÏº¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¥×¥í¤ËºßÀÒ¸å¡¢Éü³Ø¤·¤¿¥±¡¼¥¹
¡¡¢¦¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£Î©ÂçºßÀÒ»þ¤Î£²£°£°£¸Ç¯¡¢£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤ËÊá¼ê¤ä°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÄÌ»»£±£³£·£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°úÂà¸å¡¢Âç³Ø¤ËÉü³Ø¡£
¡¡¢¦¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥óÂçºßÀÒ»þ¤Î£°£¹Ç¯¡¢£Î£Â£Á¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£·°Ì¡Ë¤Ç¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡££´ÅÙ¤Î£Î£Â£Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢£²ÅÙ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¤Ê¤ÉÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿£²£²Ç¯¤Ëºß³ØÅö»þ¤ÎÏÀÊ¸¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÂ´¶È¡£
¡¡¢¡º´¡¹ÌÚ¡¡ÎÛÂÀÏº¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë£²£°£°£µÇ¯£´·î£±£¸Æü¡¢´ä¼ê¡¦ËÌ¾å»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£°ºÐ¡£ÍÄ¾¯»þ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹¾Äà»Ò¡Ê¤¨¤Å¤ê¤³¡ËÃæ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÉã¡¦Å°»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¶â¥±ºê¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢£²Ç¯²Æ¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÅìÆüËÜÁªÈ´Âç²ñÍ¥¾¡¡£²Ö´¬Åì¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¡Ö£²ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¹â¹»ÄÌ»»£±£´£°ËÜÎÝÂÇ¡££²£´Ç¯½©¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ë¿Ê³Ø¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£²£°¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£Ëå¤Î½©±©¡Ê¤·¤å¤¦¡Ë¤Ïµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£