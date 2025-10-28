敵地の容赦ないチャントにコメント

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、明日のワールドシリーズ（WS）第3戦（ロサンゼルス）を前に会見。相手のブルージェイズの本拠地、カナダ・トロントで行われた24日（同25日）の第1戦では、容赦ない「We don’t need you!」（俺らに君は必要ない！）の大合唱を浴びた。ただ、大谷は「素晴らしかったと思いますね」とニッコリ。妻・真美子さんにもイジられたと明かした。笑いを誘う回答に、日本ファンも様々な反応を示していた。

敵地でのワールドシリーズ初戦。7回に自身WS初本塁打となる2ランを放っていた大谷に、9回の打席で容赦ないチャントが浴びせられた。4万4353人が埋めたロジャーズ・センターに響いたのは「We don’t need you!」の大合唱。23年オフ、移籍も噂されたブルージェイズのファンが、大量リードの展開で声をそろえた。この打席では四球を選んだ。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルが、26日（同27日）の会見の様子を伝えた。このチャントについて聞かれた大谷は「素晴らしかったと思いますね」とニッコリ。「僕の妻がすごく大好きなチャントなので、いじられましたけど。個人的には良かったなと思っています」と話し、通訳されると会見場に笑いも起きていた。さらに別の質問でも「家庭内ではトロントで言われたようなチャントは言われないように努めたいなと思います」と語った。

SNS上では日本ファンも笑いを誘われた。「真美子さん、イジったりするんだ」「ユーモアのある素敵な奥様だね」「野次を飛ばす相手ファンや記者すらも魅了する、このコメント！」「見事な返し。余裕ありますね」「真美子さんWe don’t need youが好きなのおもろすぎる」「まさかの真美子さんお気に入り」などとX上で書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）