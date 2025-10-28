阪神・大山悠輔内野手（３０）が２７日、甲子園に舞台を移す日本シリーズ第３戦へ向けて、気持ちの切り替えを強調した。ここまで２戦連続無安打で、みずほペイペイドームでは一度も快音が響かず。慣れ親しんだ本拠地での３連戦を前に、「昨日までは昨日で終わりましたし、また今日は今日、明日は明日なんで。リセットはしっかりして、明日の試合はしっかり頑張りたいと思います」と気合を込めた。

藤川監督も５番打者への信頼は揺るがない様子だ。「（無安打だと）皆さん、いつも言いますからね。それで、ヒットが出れば何も言わなくなる。世の中ってそういうものですから」と穏やかな笑みを浮かべつつ、復調に期待。「世の中ほどのレベルじゃないけどね。小さな話」と冗談めかし付け加えた。

第３戦で迎え撃つ難敵・モイネロとは、６月２０日の交流戦で対戦。大山はチェンジアップをうまく捉えて中前へ同点適時打を放って、この試合、モイネロからチーム唯一の打点をマークした。同じ甲子園での再戦。イメージ良く臨める材料はそろっていても、慢心はみじんもない。

「それは、それですから。シーズンと日本シリーズは違いますし、もう一戦一戦ですし」。聖地で気持ち新たに迎える頂上決戦で、まずは１本を。そこからリズムを作って、主軸らしい雄姿を虎党に届ける。