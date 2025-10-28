timelesz、レジェンド・小野伸二からの“エンジェルパス”で8人連続ゴールに挑戦 「俺たちが受けていいの!?」
8人組グループ・timeleszが出演する28日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）は、スポーツ企画「8人連続成功マン」の第2弾“サッカー編”として、助っ人ゲストに日本サッカー界のレジェンド・小野伸二を迎え、みんなで力を合わせて“8人連続ゴール”に挑む。
【番組カット】カッコイイ…！サッカーに全力なtimelesz
「8人連続成功マン」とは、メンバー全員であるスポーツ競技に挑戦し、ひとつのミッションを8人連続でクリアすることをめざすチャレンジ企画。このたび番組では、来たる11月1日、東京・国立競技場で行われる『2025 Jリーグ YBCルヴァンカップ 決勝：柏レイソル vs サンフレッチェ広島』を盛り上げるべく、「8人連続成功マン」の第2弾“サッカー編”を急きょ開催することに。
今年6月の第1弾では、“1ピンずつ増えていくボウリング”の制覇にチャレンジするも、残念ながら8人連続成功はかなわなかったが、今回はメンバー一同、サッカー場に足を踏み入れた瞬間から気合が入りまくり。中でもサッカー経験者である松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の6人は、前回のボウリング編のリベンジを果たそうと意気込む。
そんな中、強力な助っ人としてスペシャルゲスト・小野が登場。これまで幾多の国際大会に出場し、その類いまれなるテクニックで世界中を魅了してきた超大物選手を目の前にして、メンバーのテンションは最高潮に。“8人連続成功”の予感に胸を躍らせる。
プレーヤーはまず別のメンバーからパスをもらい、それを小野へ展開。そしてゴール前まで走り、小野からのセンタリングを受けてゴール（キックでもヘディングでもOK）。見事ゴールが決まれば、そのプレーヤーは成功となる。これにメンバー8人が順番に挑戦し、制限時間90分の間に全員連続で成功できたら、晴れてミッションクリアとなる。
「センタリングを小野さんに上げてもらえるということがスゴい！」「“エンジェルパス”（※小野のパスは正確で受け取りやすく、次のプレーにつながりやすいため、こう呼ばれている）を俺たちが受けていいの!?」と、スーパースター・小野の頼もしすぎるサポートを得て、ミッション達成をめざして奮闘するtimeleszメンバー。「ゴラッソ！」の掛け声が飛び交うほどの華麗なるダイレクトボレーから、メンバーも仰天する衝撃の珍プレーまで、注目のパフォーマンスも続々と飛び出す中、果たして8人連続成功なるか。予想を超える驚きの結末が待ち受ける。
