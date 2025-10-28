¡Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ì¾Êª¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¡È½©¥³¡¼¥Ç¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡ÖÈà½÷¤Ï¥¹¥¿¡¼¡×ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÏÃÂê¤Î¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º1¡¢2ÀïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÅ¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¡È½©¥³¡¼¥Ç¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º,¥È¥í¥ó¥È:¥²¡¼¥à1¡õ2¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Å¨ÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅê¹Æ¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÄ´¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤ÏÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÇ®µ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤È¥È¥í¥ó¥È¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£Çò¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤«¤é¤Ï¡¢½©¤Î¶õµ¤¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ò´Þ¤á¤¿¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼3¿Í¤Ë¤è¤ëµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È½÷»Ò²ñ¡É¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉþÁõ¡¢É½¾ð¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¡ª¡×¡ÖÈà½÷¤Ï¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ã¾Þ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
