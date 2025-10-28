4歳娘のひと言「お母さんの子どもじゃなきゃよかった」に母号泣…切なすぎる朝の出来事【ママリ】

「お母さんの子どもに生まれなきゃよかった」4歳娘からの一言で、朝から涙が止まらない母

ときには思わず涙してしまうような悲しいできごとに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「悲しかった話を聞いてほしい」という投稿がたくさん寄せられています。誰かに聞いてもらうだけでも、少し気が楽になることがあるのかもしれません。この記事では、ママたちが体験した、悲しいエピソードを3選でご紹介します。

4歳娘にお母さんの子供に生まれなきゃよかった、と昨日言われました。



もともと口が達者な子ではあるのですが4歳の子から、こんな言葉が出てくると思わなかったのと、頑張ってたつもりの育児、伝えるよう愛情表現してきたことが間違ってたのでは、と自信がなくなって、今日は朝から涙が止まりません。



投稿者さんのように日々必死に子どもと向き合っているものの、子どもからショックなことを言われてしまった、という方もいるのではないでしょうか。子どもとしては、ママがどれほど傷つくのかを考えられずに言ってしまった一言なのかもしれません。でも、言われたママはとても悲しいですよね。



この投稿には、以下のようなコメントが寄せられました。

私は２歳娘にママきらーい！って言われる事あります🙈

ママっ子なので冗談で言ってるのわかりますが、普通にショックです。

が、平然とした態度で

そうなの？それでもママはあなたが大好きだけどね😘

というと、だいたい後からママ大好きと言ってきます😌❤️



その言葉自体は真に受けなくていいと思います。

私も他の方が言っておられるように、深い意味はなく発した言葉のように思いますね。

きっとどこかで聞いたりして使ってみた言葉なんでしょう。



口達者さん、凄いですね。

色んな言葉で親を刺激してくるのは成長のあかしです(ˊ꒳ˋ*)



そしてその言葉の反応こそ教育だと思います！



色んな言葉を使ってまず、親で試す。



その反応をみて、この言葉を言ったら人は悲しむんだ、辛いんだなど学んで行くのだとおもいます(*´ ˘ `*)



なので子供の言葉を素直に受け止め、素直な反応をしてあげる事が良い親であり、良い子に育つんじゃないかなとおもいます🥺



うちの中1の息子は私にウザって言う事で、大人にウザっなんて言ってもはいはい可愛いねーっと馬鹿にされるだけだと学んだようです笑



辛い言葉たくさんありますよね😣



率直な思いを子どもに伝えて

投稿者さん以外にも、子どもからショックを受けるような言葉を言われたというコメントが多数見られました。さまざまなところからいろんな言葉を耳にして、ママに対して使ってみたくなるのかもしれません。



わが子からの思わぬ言葉に、ショックを隠せないのは他のママも同様。真に受けすぎず、率直に「悲しい」という気持ちや「ママはあなたが大好き」という気持ちを伝えてあげるといいかもしれませんね。

助産師から「ありえない！」と言われ辟易。反論するとさらに衝撃的なひとことを言われてもう病院を変えたい

初産婦で、里帰りしないのは変でしょうか？

20週検診で助産師さんから里帰りしないのはありえないと言われました。

私の実家、義実家ともに車で15分以内です。



実母は働いているし、性格が完璧主義なので小言口出しが多く、いらないストレスが溜まりそうです。

また、義実家とは子育てではあまり関わりたくないです。



実家や義実家が近いからといって、必ずしも良好な関係性とは限りません。里帰りは初めての出産を少しでも安心して行うためのものですが、かえってストレスがたまるような環境であれば帰る必要はありません。



P子さんもその一人で、夫も協力的なため里帰りをしないと決めたのですが…。助産師からは「里帰りしないのはありえない」のひとことが。

さらに「甘い！」の追い打ちまでかけられた

私と夫の考えとしては夫婦で子育てしていきたいです。

夫と二人三脚で子育てをしたいと考えているP子さん。しかしそれは助産師からすると「甘い」そうで…。なかなかの追い打ちのかけ方ですね。



この投稿には「変じゃないと思いますよ。人それぞれの事情があるから、ありえないという助産師さんにちょっと疑問を感じます」「全然変じゃないですよ😄どちらの実家も車で行ける距離なら今も産後も何かあったら会えるし2人でって思ってるなら気にしなくていいと思います！」「里帰りしませんでしたが特に問題なく子育てできてますよ！」といった励ましのコメントが寄せられました。

産後に里帰りしたら「両親が超険悪」気になって涙が止まらない女性に、励ましの声

里帰り中の両親のケンカについて。



初産で里帰り中です。

帰ってきたその日から、両親が口をきいていないことに気付きました。

幼少期からケンカが多く、長女の私は両親の関係にものすごく敏感で、口をきいていないことにすぐに気付いてしまいます。



気にしなければいいのですが、せっかく赤ちゃんが来たのに家の中の雰囲気が最悪で、本当にストレスです。



産後のメンタルも後押しして母親に問い詰めると、私が陣痛で苦しんでいる時に父親が女とLINEしているのを見てしまい、キレたと話してくれました。

産後の一番大変な時に申し訳なくて、私には話さないでおこうと思った、と母親は言ってくれました。

初めての出産を経て、退院後に実家に着くと両親がケンカをしていたことに気づいたMさん。



赤ちゃんを産んだことに加え、すでに始まっている育児のこともあり、本来なら自分と赤ちゃんのことだけ考えていたい状況の中、両親のことまで考えなければいけないのは本当に苦しいですね。

父親への怒りも感じつつ、両親の仲をなんとかしたいと思いつつ、でも自分と赤ちゃんのことで精一杯すぎてどうすることもできません。

夫に話して早めに里帰りを終えて自宅へ帰ろうと思っています。



今までもたくさん大きなケンカをしてきて、そのたびに私も仲介したりしてなんとかなってきました。

ですが今回ばかりはどうにもならなそうです。

私はどうしたらいいのでしょうか…。

生まれた子を守るため、両親のことは気にしないで自分たちの生活を中心に考えたいのですが、今後いつ実家へ帰ってきてもこの雰囲気なのかと思うと涙が出ます。

Mさんは長女ということで、これまで両親のケンカもMさんが仲裁することが多かったそう。そうした過去の経験もあり、両親の仲を取り持つことにも疲れているMさん。実家の雰囲気が重いこともあり、早めの里帰り切り上げを考えています。



こうしたMさんの状況に、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

これからは自分の家族を中心に考えればOKなどいろいろな声が

これまで、両親の中を取り持つことが多かったというMさんですが、今は初産を終え、自分のことでいっぱいいっぱい。とても余裕があるような状況ではありません。



そんなMさんにママリユーザーからはさまざまな声が寄せられました。

それはご両親のお二人でどうにかするべき問題であって、娘であるMさんがどうこうしなきゃいけない問題ではありません。

ほっときましょう！

ご自身でもおっしゃってますが、Mさんが考えるべきことはお子さんと旦那様のことです😊

今まで両親のケンカを仲裁してきたMさんにとって、すぐに「両親のことは両親のこと」と割り切るのは難しいかもしれません。しかしこちらの意見のように、これからMさんが最も大事にする必要があるのは、自分がこれから作っていく家族のことです。



両親は両親、と腹をくくってどうかMさんも赤ちゃん、そして夫と心穏やかな毎日を過ごしてほしいですね。



また、Mさんと同様に産後に両親が不仲だった方からも体験談が寄せられていました。

里帰り中というか、その前からだったみたいですが、両親が険悪モードで、一切話をしておらず、産まれてからも変わりませんでした。

それどころか父親は、母親と喧嘩中と思ってる気持ちが強くて、私や孫の事は二の次で、孫を抱きもしませんでした。

私はそれが嫌だったので、１５日ほどで家に帰りました。



その後両親は離婚しましたが、母親は毎週の様に孫に会いに来ます。

こちらの意見では、父親の言動が冷たいもので、結局両親は離婚したようです。実母はその後も孫をかわいがっている様子ですが、実父は離婚でショックを受けている状態とのこと。家族の形態は各家庭でさまざまで、時には離婚を選ぶようなこともあります。しかし、それは両親の夫婦としての間柄の話であって、娘やその子どもが影響を受ける必要はないことですよね。



Mさんが自分の家族を大事にでき、心配ごとが早く解決するよう祈りたくなる投稿でした。

