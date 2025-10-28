「東京六大学野球、明大１５−０立大」（２７日、神宮球場）

第７週の２回戦２試合が行われ、すでに５季ぶり４４度目の優勝を決めている明大が２３安打１５得点で立大に快勝し、１９９６年秋以来２９年ぶりとなる１０戦全勝Ｖを成し遂げた。東大以外の５校が１度ずつ達成しており、２度目はリーグ初。２３日のドラフト会議で西武から１位指名を受けた小島大河捕手（４年・東海大相模）が４安打１打点で貢献した。法大は東大を下し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。

笑顔で宙に舞った。神宮球場に響くバースデーソング。「今までで一番良い誕生日になった」。小島が２２歳を迎えた節目に偉業を成し遂げた。

最後まで手綱を緩めなかった。１３−０の九回無死一、三塁の好機で、カウント１−１からの変化球を捉え、この試合４安打目となる中前適時打。「できればホームランが打ちたかったんですけど、実力不足でした」と苦笑いしつつも、打率・４２３で今季を終え、ドラ１の力を見せつけた。

通算でも打率・３４９、７本塁打、現役選手最多の５４打点と圧巻。「４年間でいろんな良い投手と対戦できて成長できた」と充実感をにじませた。ただ、終わりではない。「日本一の目標がまだ残っている。さらに成長して、強い明治を見せられたら」。全国ナンバーワンの称号をつかみ、プロの世界へ進む。