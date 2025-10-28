「どうしてそうなるの？」 妻のお願いに被害妄想で反撃する夫…｜極論被害妄想夫#2【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第2話をごらんください。

かすみさんは、「コーヒーを飲むな」とは言っていないのに、夫・すぐるは意見をゆずりません。簡単なお願いも受け入れてくれない すぐる。それどころか、「自分は外で働いて稼いでいるんだから、家のことをもっと頑張ってくれ」と言い始め…。

飲み残したコーヒーをシンクに流す様子を見て、かすみさんは、「水で流してほしい」とお願いしただけだったのですが…。

どうやら、すぐるは思い込みが激しいタイプのようですね。言葉を拡大解釈して、極論を展開してしまいます。

そんな、すぐるに対し、やさしく誤解を解こうとする かすみさん。ですが、「専業主婦である妻がやればいい」と言い出しました…。

すっかり、主旨がすり替わってしまったように感じられますね。

すぐるは、自分の行動が指摘をされ、非難されていると受け取ってしまったのでしょうか…。かすみさんは、ささやかなお願いをしたつもりが、すぐるから「専業主婦なんだから」「もっと頑張れ」というような言葉をかけられてしまいましたね。



力なく、「いってらっしゃい」と声をかける かすみみさんの表情が気になります。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

