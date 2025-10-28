ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が２７日、ドラフト１位指名した青学大・小田康一郎内野手（２２）の指名あいさつで、神奈川・相模原市内の同大学キャンパスをサプライズ訪問した。小田は１７３センチ、８５キロと小柄ながら、卓越したバットコントロールと長打力を兼ね備える強打者。同じ青学大ＯＢの吉田正尚（レッドソックス）を思わせる風格に、指揮官は大きな期待を寄せた。

捕手目線の眼力を光らせた。「素晴らしい体の使い方、バットの振り方をしている。吉田選手を超えるような選手になれるセンスを持っている」と相川監督。「今の日本で言うと３、４、５番ってなるんでしょうけど、僕はいいバッターはいっぱい打席に立ってほしい。前の方で打ってくれるような選手になってくれれば」と、早くも上位打線を任せる起用プランも明かした。

小田も、ほぼ同じ体格である大先輩の吉田を意識。スイング軌道や体の使い方などを動画などで参考にしており「その評価に応えられるように努力し続けたい」と意気込んだ。本職の一塁のほか三塁、二塁、遊撃もこなせ守りも万能で、チームの激しい競争に割って入る。