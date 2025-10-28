親の誕生日に欲しいもの聞いて→かつて気づかなかった「間違い」に1,600いいね「一生の思い出」【ママリ】

言葉通り“ホントのホントに手紙が欲しかった”

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、カシシ(@the_m_r_p)さんの投稿です。子どものころ親から、誕生日に手紙を希望されたことはありませんか？カシシさんも毎回必ず「お手紙が良いな～」と言われていたそう。子どもの負担を考えての気遣いだろう、と思っていましたが間違いだったことに親になって気づき…？子どもからの手紙への思いが温かな投稿です。

子どものころ親から、誕生日プレゼントは何がいい？と聞くと、手紙を希望されたことはありませんか？今はお子さんにそう伝えている、という方もいるかもしれませんね。



投稿者・カシシ(@the_m_r_p)さんも、毎回必ず「お手紙が良いな～」と言われていたそう。子どもの負担を考えての気遣いだろう、と思っていましたが間違いだったことに親になって気づきます。子どもからの手紙への思いが伝わる投稿にほっこり。

「ホントのホントに手紙が欲しかったんだな、と親になった今やっと気付く」と話すカシシさん。大人になって、親があのとき心から喜んでくれていたのだと実感するのもうれしいですね。恥ずかしさから、まだ取ってあるの？と尋ねたことがありますが今なら気持ちがわかります。



この投稿には「小さいころに貰ったお手紙とか手作り、手書きのもの、一生の思い出になります」といったコメントが寄せられていました。



子どものころはわからなかったことも、大人になって気づくことはありますよね。誰かからもらった思いは大事にしていきたいですね。親の子どもへの思いに胸が温かくなる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）