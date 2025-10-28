阪神今季生観戦１０戦全勝の“女神”塩見きら 佐藤輝におねだり「ホームラン！」日本Ｓ甲子園３連戦「絶対勝てます」
勝利の女神が日本一をもたらす。プロ野球セ・リーグ覇者の阪神とパ・リーグ覇者のソフトバンクが激突している日本シリーズがきょう２８日から甲子園球場に戦場を移す中、大の虎党のアイドルでタレントの塩見きら（２６）が猛ゲキを飛ばした。今季は現地観戦した１０戦が全勝という“勝利の女神”は、２８〜３０日の甲子園３連戦を家族と現地観戦する予定だ。
今季は憧れの藤川球児氏が監督に就任し、熱視線を注いだ。「球児監督の選手の褒め方、メディアでの選手の立て方、ベンチでの立ち居振る舞い。めっちゃ良い。あの時のヒーローが大きくなってチームをまとめているのを見ると、さすがかっこいいなって」と目を輝かせる。
今年の阪神について問うと、愛があふれた。「今年は佐藤輝明選手がぽんぽこホームランを打ってくれた。石井大智投手はいなかったら負けていたかもしれないくらい抑えて。坂本誠志郎選手がベンチでよく投手と秘密の会議をしていた。さすが。梅野選手があまり出なくなった中で、坂本選手が引っ張ってまとめていたのかなって思った」。あまりのマシンガントークに、記者のメモをする手が止まった。
日本Ｓはここまで１勝１敗。塩見は勝利のキーマンに挙げる佐藤輝明選手に「テルに打ってほしくて、今日はユニホームを持ってきた。とにかくホームランを打ってください！」とおねだりし、虎戦士に「今年の阪神は大丈夫だと思っている。勝利の女神も応援に行きますので（笑）。球場で声を出して応援します。大丈夫！絶対勝てます」とエール。きらっと光る白星を、甲子園に飾る。
◇塩見きら（しおみ・きら）１９９８年１１月６日生まれ、愛媛県出身。高校数学全国統一模試１位になったことがある。津田塾大学数学科卒。１９〜２４年はアイドルユニット・神宿としても活動。好物は酒、ギャンブル、阪神。今年は「サンデージャポン」「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」「アッコにおまかせ！」などに出演。出演したい番組は「酒のツマミになる話」だといい、「お酒かなり飲めます！球場でビール１０杯をうっかり飲んじゃいます」とアピール。