巨人に育成２位で指名された立正大の林燦（はやし・きら）投手（２２）が、中日・松山のように育成から守護神に成り上がる決意を示した。２７日、同大学の熊谷キャンパスで指名あいさつを受けた右腕は「プロのスタートラインに立てた実感が湧いた。松山選手のようなストレートの強いピッチャーになりたい」。今季最多セーブのタイトルを獲得した竜の守護神を目標の姿とした。

角度のある直球とフォークが武器。食事とトレーニングを重ね、体重は大学入学時から１０キロ以上増えた。１４０キロに満たなかった球速は最速１５２キロまで成長。努力の末、プロの扉に手をかけた。「周りの方々に支えてもらえた４年間。自分一人ではここまで来られなかった」と周囲への感謝を忘れなかった。

キラキラと輝くよう名付けられた。「かっこよくて、すごく気に入っています。まずは支配下を目指す。自分の強みをなくさないでやっていきたい」。東京Ｄのマウンドで燦々（さんさん）と輝く日を目指す。（加藤 翔平）

◆林 燦（はやし・きら）２００３年４月２２日、北海道・千歳市出身。２２歳。小学１年生で野球を始め、６年時には日本ハムジュニアに選出。広陵では３年春に背番号１を背負うも夏はベンチ外。１学年上に宗山（楽天）、渡部聖（西武）。立正大では３年春に救援でリーグ戦初登板。東都２部通算１３試合で１勝２敗、防御率１・１４。１８３センチ、８５キロ。右投右打。