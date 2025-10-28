阪神の森下翔太外野手（２５）が２７日、ソフトバンクのモイネロ攻略に「ワンチャンス」をテーマにした。１勝１敗で迎える本拠地での第３戦。パ・リーグ最優秀防御率の左腕を相手にロースコアの投手戦を予想する。日本シリーズでも好調を維持する１、２番の後を打つ不動の３番打者。２３年の日本シリーズでは本拠地３試合で４安打５打点。好球必打で２年前の再現といく。

慣れ親しんだ甲子園の浜風を肌に受け、森下は「普通ッスよ。普通」と自然体を強調した。１勝１敗で迎える第３戦。球団史上初の本拠地胴上げには３連戦３連勝が必要になる。まず迎えるのはパ・リーグの最強左腕。モイネロ攻略は「ワンチャンス」だと分析する。

「すごくいい投手だという印象です。ただ甲子園なので、なかなか点は入りづらい。もう、ワンチャンスじゃないかなと思っています」。阪神の予告先発は才木で、両リーグの最優秀防御率対決。数字通りの投手戦を予想しながら、来たるべき時を静かに待つ覚悟だ。

落ち着いた表情の裏に自信がのぞく。２５日の第１戦では初回、左翼線を破る二塁打でチャンスメーク。１点を追う六回には無死二、三塁で二遊間にゴロを転がし、三塁走者を迎え入れた。２６日の第２戦も初回、遊撃手強襲の二塁打で１死二、三塁とし、佐藤輝の先制打を導いた。

大舞台に強いだけじゃない。好データも背中を後押しする。前回２３年に出場した日本シリーズでは、甲子園での３試合で１４打数４安打、５打点と活躍。特に第５戦では１点を追う八回１死二、三塁の好機で、宇田川から逆転の２点適時三塁打。日本一に王手をかける一打を放った。

「今日は外で打って、その感覚と明日のコンディションとを踏まえながら…という感じですね」

この日、甲子園球場で行われた全体練習では、笑顔も見られるなどリラックスムード。フリー打撃でも広角に鋭い打球を打ち分けた。前日２６日の試合前練習は屋外での打撃練習を回避。室内練習場で佐藤輝と２人、確認作業に重点を置いた。シーズン中から続けるルーティン。大舞台でも変わらぬ姿が頼もしい。

阪神選手で甲子園での日本シリーズで本塁打を記録すれば、２００３年・金本以来の快挙。右打者に限れば、１９８５年の嶋田宗以来４０年ぶりとなる。「相手どうこうではなく自分。試合になったら球場に関係なく、気合も入りますからね」と森下。テーマは泰然自若。不動心で最強左腕を迎え撃つ。一振りでワンチャンスをものにする覚悟だ。