「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２８日から甲子園球場に舞台を移す。２８日の第３戦・ソフトバンク戦（甲子園）に先発する阪神の才木浩人投手（２６）は２７日、甲子園での全体練習で調整し、好調ソフトバンク打線の“ゼロ封じ”を宣言した。第２戦で１４安打を放った鷹軍団を抑え込み、ホームグラウンドでの３連勝日本一へ弾みをつける。

少し肌寒くなった甲子園で汗を流した。いよいよ迎える今シリーズ初登板。才木は周りの高揚を感じながらも、いつも通りの口調で意気込んだ。

「しっかり自分のピッチングをまず第一に。走られてもね、ランナーをかえさなかったらいいだけだと思うので、とりあえずしっかりゼロに抑えられるように」

第１戦からチーム本隊に帯同し、みずほペイペイドームで試合も見届けた。第１戦は僅差を勝ち切ったが、第２戦は１４安打の猛攻を浴びて大敗。２試合を踏まえて「シンプルに強い。打線もつながり始めたら本当に止まらないんだなって」と分析。「柳田さんも、周東さんとかも、塁に出たら足もあるし、上位打線が塁に出たら嫌だなって選手が多い」と上位打線封じをカギに挙げた。

キーマンが多いとあって「１つずつ、１人ずつ、１イニングずつが大事だと思う。最初から長いイニングを投げる意識というより、１人ずつしっかり切るイメージで」と目の前の対戦に集中することを最優先。「いい流れを持ってこられるような投球ができたらいいかな」と力を込めた。

投げ合うのはモイネロ。前夜とは一変、ロースコアの接戦が予想される。「相手ピッチャーは特に関係ない。自分のやるべきことをできたらいい」。レギュラーシーズンで防御率１・５５の才木と同１・４６のモイネロの最優秀防御率対決となるが動じることはない。

２３年１１月１日にはオリックスとの日本シリーズ第４戦に先発し、５回１失点でチームを勝利に導いた。「２年前はあんまり覚えていないけど、そんなに変わることはない」。気負わず２つ目の勝利のために全力でぶつかるだけだ。

甲子園で地の利も生かす。慣れ親しんだマウンドでＤＨ制もなく、「抑えられるポイントが１つ増える」と右腕。何より虎党の大声援は大きな力となる。「だいぶ冷えてきて、ソフトバンクとかドームが多いと思うので、体調管理だけしっかりしてほしい」と敵陣を気遣う余裕も見せた。

第７戦までもつれ込めば中４日で登板する可能性もある。「全然行くつもりですし、自分はどこでも行けるように、明日を終えて、その次のところまで気持ちと体の準備はしていきたい」と才木。日本一の称号を得るために全力で腕を振り続ける。