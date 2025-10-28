長年の会社勤めを終え、ようやく穏やかな老後を迎えようとしていた夫婦。現役のころには叶わなかった旅行の最中、義母からの想定外の連絡により状況が一変します。いったい何があったのか……見ていきましょう。

42年の勤労を終えた夫婦の安堵…均衡を破った義母からの電話

東京都在住の吉田健一さん（65歳・仮名）は、60歳で定年を迎え、その後は契約社員として65歳まで勤め上げました。会社員人生は42年。長きにわたる勤労に「おつかれさまでした」と、妻の律子さん（62歳・仮名）がちょっとリッチな温泉旅館を予約してくれました。これから受け取る年金は月18万円。手取りにしたら月16万円ほどでしょうか。十分な貯蓄はあるものの、十分かといえば不安がないわけではありません。そう考えると、こんな贅沢ができるのは、年に1度くらいか……そんなこともぼんやりと考えながら、夫婦で久しぶりにのんびりと過ごしていたといいます。

そんな温泉旅館での夜。部屋で食事をしていると、律子さんの携帯電話が鳴り響きました。

「もう夜でしたので、何か急ぎの要件かと思ったんです。妻が電話に出ると『お母さん、どうしたの？』と話していたんですが、すぐに声のトーンが変わり、『えっ、東京に戻るって？』と、動揺した様子を見せたんです」

連絡の主は、律子さんの実母、つまり健一さんの義母である花子さん（82歳・仮名）でした。花子さんとは東京の自宅で同居をしていましたが、数年前に「余生は故郷で暮らしたい、死ぬのは故郷がいい」という願いから、地元である東北地方の老人ホームに入居していました。

「義母は、若いころに上京して、60年超、東京で生活をしていました。しかし、故郷には深い思い入れがあって。晩年を意識するなかで、長年の望郷の念が募ったのではないでしょうか。しかし、「昔のよき故郷」が現実以上に美化されていた部分もあったのだと思います」

花子さんは、「地元に戻っても、古い知人がいるから寂しくない」、「大好きな故郷の味を堪能したい」と話していたといいます。老人ホームを選ぶときも、地元の味を堪能できるスペシャルデーがある施設を選びました。しかし、「イメージと違った」そうです。長年の東京生活のなかで、いつの間にか自身の好きな味にアレンジされた「故郷の味」になっていたのでしょう。また、友人らもアクティブに動くわけではなく、地元に帰ってから故郷の知人に一度も会うことも叶っていないといいます。

花子さんは、地元に帰ってきたにもかかわらず、愛していた故郷が変わってしまったと感じ、逆に寂しさが募ってしまったようです。

「変わってしまった故郷にいることに限界を感じ、『東京に戻る』と、突然の連絡でした。妻も私も、まさかそんなことになるとは思ってもみませんでした」と、健一さんは重い口調で話します。

義母との関係は、悪いわけではありません。しかし義母と義息子、一緒に住んでいたときは、どこかよそよそしく、息苦しさを感じていました。だから義母が故郷の老人ホームに入居が決まったときは、何ともいえない解放感を覚えたといいます。

穏やかな老後が一変する……義母からの電話のあとの温泉旅行は、何ともいえない気持ちだったといいます。

老人ホームの入居と退去…ありがちな3つのミスマッチ

高齢化が進む日本において、老人ホームなどの高齢者施設は、高齢期の選択肢のひとつとして、ますます重要になっています。厚生労働省の資料によると、有料老人ホームの施設数、入居定員数、共に右肩上がりで、2024年には17,246施設、定員673,689人。

一方で、花子さんのように、一度入居したからといって、そのまま終の棲家となるとは限りません。退去の要因は、本人の体調の変化や経済的理由といったやむを得ない理由のほか、花子さんのように、施設や生活環境とのミスマッチなどが挙げられます。

この施設や生活環境とのミスマッチは、入居後の生活の質に大きく関わり、結果として退去に至る重要な要因となります。具体的には、以下のような事例が挙げられます。

1．生活様式のミスマッチ

花子さんのように、終の棲家として選んだ「故郷」のイメージが、実際に入居した施設での集団生活や、地域の変化によって美化された想像と異なり、強い寂しさや失望に繋がってしまうケースです。

2．人間関係のミスマッチ

事前に確認した食事の質やレクリエーション内容が期待と異なるほか、他の入居者との価値観が合わない、あるいは集団生活になじめないといった人間関係のトラブルから、ストレスを感じてしまうことがあります。

3．スタッフへの不信感

入居前の見学時と比べて、実際のスタッフの対応が丁寧さに欠ける、介護サービス内容が事前の説明と違うといったスタッフへの不信感が生じ、施設での生活そのものに耐えられなくなることもミスマッチの一例です。

長きにわたる会社勤めを終え、ようやく手に入れた夫婦水入らずの平穏な時間。しかし、義母・花子さんの「突然の帰京」は健一さんの老後を一転させました。

「まさか、自分たちの老後の心配の前に、また親の老後の心配をする羽目になるとは……夢にも思わなかった」

［参考資料］

厚生労働省老健局 『有料老人ホームの現状と課題・論点について』