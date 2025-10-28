プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が２７日、東京都内で開かれ、日本ハムの伊藤大海投手（２８）の初受賞が決まった。日本ハムから選ばれるのは２００７年のダルビッシュ有（現パドレス）以来、１８年ぶり２人目。伊藤には金杯と副賞３００万円が贈られる。

昨年は２０１９年以来５年ぶりに該当者なしに終わったが、今年は有力候補をリストアップして活発な議論が交わされた。

候補にはいずれもタイトルを獲得した防御率１・４６のソフトバンク・モイネロ、同１・５５の阪神・才木らの名前も挙がった。選考委員の中で勝利数が重要視され、いずれも両リーグトップタイの１４勝を挙げた日本ハム・伊藤、阪神・村上、ＤｅＮＡ・東、ソフトバンク・有原の４人に絞り込まれた。その中でも両リーグトップタイの６完投、両リーグ最多の１９５奪三振、１９６回２／３の投球回と抜群の成績を残した伊藤が選ばれた。堀内委員長は「一番いい数字を大事にしようと。ナンバーワンの数字」と経緯を説明した。

大投手の名前を冠した賞であり、同委員長は「名を汚してはいけない。日本の野球のレベルが上がり、沢村賞の基準を超えるくらいの投手が育ってほしい」と期待した。