日本テレビの定例会見が27日、東京・汐留の同局で開かれ、福田博之社長が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に6月に番組降板となった元TOKIOの国分太一（51）が23日に日弁連に人権救済を申し立てたことについてコメントした。

「大変戸惑っている。現状のままでは対話に応じるのは難しい」とし「真摯（しんし）に協議を続けていた最中に突然このような申し立てが行われた」と驚きを口にした。

これを受け、国分の代理人の菰田優弁護士はスポニチ本紙取材に「確かに何度か協議をしたが、謝罪したいという申し出については何の進展もなく、一切受け付けないという態度だった」と説明した。同局によると、8月に国分側から謝罪の申し出があったが、時期尚早などとして断ったという。

23日に菰田氏が会見したことを「関係者のプライバシー保護など、私たちが最も重視していた部分を軽視している」と批判したように、日テレが一貫して強調するのが「関係者のプライバシー保護」だ。その点に菰田氏は「完全に同意」とするも「間接的でもいいので相手の方に謝罪を伝える方法を日テレと協議したいが、そのフィールドになかなか進めない」と訴えた。

一方で福田社長は「対話の扉は開いていることは伝えてきた。今後も連絡があれば拒絶はしない」とし、「その時期が来たら国分さんの話も伺うし、私も国分さんに話をしたいとは思う」との考えも明かした。

このような姿勢に、菰田氏は「少し安心。今後については国分さんと相談しながら、タイミングを見て日テレに連絡を取りたい」。平行線をたどる双方に妥協点は見つかるのか。今後の展開に注目が集まる。