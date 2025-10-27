高齢期に離婚を選ぶ「熟年離婚」。結婚生活の長さに関係なく、人生の終盤に「別れる」という選択をする人が少なくありません。その背景には、夫婦間の価値観のずれや、長年のわだかまり、定年後の生活の変化などが複雑に絡み合っています。しかし離婚後、「一人で暮らすことの難しさ」に直面する高齢者も少なくはありません。

「あの人は、定年してから変わった気がします」

「若い頃は、口は悪くても働き者で、頼れる人だったんです。でも定年してから…なんというか、“監視されている”ような感覚があって」

そう話すのは、東京都在住の澤田幸子さん（仮名・72歳）。3人の子どもを育て上げ、60代で夫とふたり暮らしになったものの、退職後の夫との生活に違和感を覚えるようになったといいます。

「朝から晩まで家にいるようになって、食事の味付けから洗濯の干し方まで細かく口を出すようになりました。話しかけても返事がないか、舌打ちされる。ずっと家の中に“圧”があるような、息が詰まる感じでした」

「何度も話し合おうとしました。でも、“俺は悪くない”の一点張りで、話し合いにならない。ある日から、私の口癖が“もう何も言わない”になっていたんです」

子どもたちには迷惑をかけたくないという思いから、長年我慢を重ねてきた幸子さん。しかしある冬の朝、何気なく鏡を見たとき、自分の表情の険しさに思わず立ち止まったといいます。

「これが、私の人生の終わり方でいいのかと、ふと思ってしまったんです」

離婚を決めた幸子さんに対し、夫は淡々としていたといいます。

「『俺のせいにするな』とだけ言われて、話はすんなり通りました。あの人なりに薄々わかっていたのかもしれません」

家は夫名義でしたが、婚姻期間中に取得した財産であれば、本来は財産分与の対象になり得ます。預貯金なども一定額は分与されましたが、長年専業主婦として家計管理を任されていた幸子さんは、「これ以上争いたくない」と最低限の金額だけを受け取り、離婚後すぐに家を出る選択をしました。年金は月12万円ほど。決して“余裕のある出発”ではありませんでしたが、そんな彼女に手を差し伸べてくれたのが、3歳下の妹・美和子さん（仮名）でした。

「『一緒に暮らそう』って言ってくれたとき、情けなくて泣いてしまいました。でも、あの一言がなかったら、今の私はなかったと思います」

離婚後の高齢女性を支える制度はあるのか？

高齢女性が離婚後に直面するのは、住まい・生活費・医療・孤独といった多重の課題です。年金は、国民年金のみであれば満額でも月69,308円（2025年度）にとどまります。

夫が厚生年金の被保険者で、婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合には、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分けることができる『年金分割制度』の対象となる可能性があります。制度には、夫婦で按分割合を合意する『合意分割』と、配偶者が第3号被保険者だった期間について配偶者の合意がなくても分割できる『3号分割』があります。なお、請求には離婚後2年以内という期限があり、合意が得られない場合には家庭裁判所で按分割合を定める調停や審判を申し立てる必要があります。

また、高齢単身者が住まいを探す際には、「連帯保証人」や「高齢ゆえの入居拒否」などの壁にも直面します。最近では自治体による住宅支援や、NPOによる高齢女性向けシェアハウス支援も始まっていますが、地域差が大きく、十分に整っているとは言えないのが現状です。

妹との同居生活は、気を使うこともありますが、少なくとも“緊張感のない毎日”が何よりの安心だといいます。

「一緒にテレビを見て笑えるって、こんなにありがたいことなんですね。夫といた頃は、一緒に食卓に座っても、ずっと無言でしたから」

離婚後、子どもたちとは距離が縮まり、「お母さん、前より楽しそう」と言われることもあるそうです。

「離婚したことに後悔はありません。ただ、もっと早く自分を大事にしてもよかったのかもしれませんね」

「夫に我慢すればいい」「歳をとってから別れても暮らせない」--そうした思い込みが、高齢女性の離婚を難しくしている一因でもあります。しかし、社会資源や支援制度は少しずつ整備されつつあります。

妹や親族に頼れるかどうかはケースバイケースですが、「誰かに助けを求める」「誰かと暮らす」という選択肢を、自分自身に許すことが、新しい人生の第一歩になるのかもしれません。