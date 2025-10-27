子どもの教育には、できる限りのことをしてあげたい--そう考える親は多いでしょう。文部科学省の調査によれば、私立中学や高校への進学率が高まる中、教育費の負担は家庭にとって無視できない存在になっています。「年収1,000万円もあれば安心」そう思っていた世帯でも、塾代や受験費用、習い事などが重なると家計を直撃し、貯金を切り崩す事態に陥るケースもあるのです。

“習い事”の延長ではなかった「中学受験塾」

「私たち、夫婦合わせて年収1,000万円くらいあるんです。でも、正直ここ1年で貯金が100万円以上減っていて、気づけば“生活防衛ライン”まで来てしまいました」

そう語るのは、東京都内で暮らす井上麻美さん（仮名・44歳）。夫はメーカー勤務で年収約850万円。麻美さんは時短の契約社員として働き、年収は150万円ほど。平均よりは恵まれていると思っていたものの、「教育費の現実」に直面してから、家計は常に緊張状態にあるといいます。

現在、小6の長男は都内の中学受験塾に通っています。入塾当初は「月に3〜4万円程度」と説明を受け、家計にも組み込んでいました。しかし受験学年になると、模試代、講習費、直前対策、個別指導、過去問購入などが雪だるま式に加算。

「いま、塾関係だけで月12万円を超える月もあります。週5で通塾、土日は朝から夜まで。これは“習い事”じゃないですね。親も子も、完全に生活が塾中心になっています」

下の子は現在小学3年生で、スポーツ系のクラブに通っており、活動費や遠征費がかかっています。2人分の教育費のピークが重なった今、「月の支出が手取りを超えることもある」といいます。

国や自治体には、教育費支援の制度がいくつか用意されています。ただし、井上家のように年収1,000万円近くになると「対象外」となるケースも。加えて、そもそも中学受験や塾費用、模試代などは公的支援の対象外であるため、どれだけ費用がかさんでも「すべて自己負担」が基本です。

児童手当は“膨大な教育費”をカバーするには程遠く、高校進学後の支援制度についても、「それまで持ちこたえられるか分からない」と不安を口にします。

“引き返せない支出”が、家庭を追い込んでいく

「じゃあ塾をやめればいいじゃない？と思う人もいるでしょうが、子どもが頑張っている様子を見ているので、“お金がないからやめよう”とは今更言えません。一度“受験レース”に乗ったら、途中下車はなかなかしづらいんです」

住宅ローンや食費を削っても、月に数万円の赤字が出る。夏のボーナスはすべて塾費に消えた。自分たちの老後資金には、ここ1年ほとんど手をつけられていない。そんな日々が続いているといいます。

世帯年収が1,000万円あるというと、周囲からは「それだけあれば余裕でしょ」と見られがちです。実際、税制面でも「高所得者層」として扱われ、さまざまな支援の対象から外れがちです。

しかし現実は、

●都内在住で持ち家 or 賃貸の住居費は月15万前後

●教育費だけで月10万超

●自分たちの趣味や旅行、外食はほぼゼロ

●それでも赤字が出て、貯金を取り崩している

といった状況。

「子どもがいるから、楽しいこともあるし、頑張れるんです。でも正直、“これがあと5年続くのか…”と思うと、胃が痛くなります」

教育にお金をかけるかどうかは、家庭の自由です。中学受験は義務ではありませんし、「公立で十分」と考える人も多いでしょう。

しかし一方で、今の日本では「公立だけでは不安」と感じる家庭が増えているのも事実です。安全面、学力格差、進学実績、通学環境……。子どもの可能性を広げたいと思う親の気持ちは、単なる見栄では語れない部分もあるのです。

「支援が必要なのは低所得世帯だけじゃない。制度から少し外れた“グレーゾーン”の家庭が、いちばん静かに壊れていくのかもしれません」

井上さんはそう言って、今月もまた、家計簿に赤い数字をつけます。