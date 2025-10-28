プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が２７日、東京都内で開かれ、日本ハムの伊藤大海投手（２８）の初受賞が決まった。日本ハムから選ばれるのは２００７年のダルビッシュ有（現パドレス）以来、１８年ぶり２人目。伊藤には金杯と副賞３００万円が贈られる。

ついに念願の栄誉をつかんだ。自身初の沢村賞を獲得した伊藤は「投手として憧れていた賞であり、目標にしてきた賞ですので、選んでいただき本当に光栄です。１シーズン投げてきたことを評価していただき、心からうれしく思います」と大感激していた。

今季はフル回転した。２７試合に登板して１４勝８敗、防御率２・５２、１９５奪三振の成績を残し、最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得。沢村賞の選考基準は１５勝、１５０奪三振、１０完投、防御率２・５０、２００投球回、２５試合登板、勝率６割の７項目で、そのうち奪三振、登板数、勝率の３項目をクリアした。

「自主トレから意図を持って練習に取り組み、シーズン中の試合はチームの勝利を目指して必死に投げたことが今年の結果につながった」と充実感を漂わせる。「僕を信じて励ましてくれた新庄監督、支えてくれたチーム関係者の皆さま、家族はもちろん応援し続けてくれたファンの皆さまに感謝の気持ちを伝えたいです」と思いを込めた。

“完投王国”の日本ハムの大黒柱として腕を黙々と振り続けた。今季チーム完投数２３は両リーグ断トツ。伊藤は両リーグトップタイの６完投、投球回数は両リーグ１位の１９６回２／３だった。新庄監督の「（投手陣で）伊藤君だけは休ませないと。１年通して引っ張っていかないと強いチームにはならないから」という熱い期待に応えた。

「この賞をいただいた喜びをかみしめつつ、さらなる高みに到達するため、今後も日々のトレーニングに励んでいきたいです」と固い決意を示した伊藤。鍛錬を続け、自身も大投手の道を歩む。