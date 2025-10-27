人生100年時代、老後の資金計画に不安を感じる人は少なくありません。厚生労働省や金融庁などの資料では、ゆとりある老後生活には2,000万円〜3,000万円程度の貯蓄が必要とされることもあり、多くの人がこの金額を目標に資産形成を進めています。しかし、想定外の病気や介護の長期化が重なると、その“安心のはずの金額”が急速に目減りすることも。特に認知症を発症した場合、本人が判断能力を失い、資産を思うように使えなくなる現実もあります。

「父は貯金があるから大丈夫」娘が見落としていた盲点

「父は自分で老後資金をしっかり準備していて、私たち子どもに迷惑をかけることはないと思っていました」

そう語るのは、東京都内で暮らす会社員の松永奈緒さん（仮名・45歳）。父・弘さん（仮名・78歳）は、大手企業を定年まで勤め上げ、退職金と貯蓄で約3,500万円を確保していました。

退職後は年金月額16万円ほどに加え、持ち家で固定支出も少なく、悠々自適な生活を送っていたといいます。しかし、そんな穏やかな生活に異変が生じたのは、奈緒さんの母が他界した2年後のことでした。

「父の様子が少しずつ変わってきたんです。通帳を無くしたり、同じ話を何度も繰り返したり。最初は年相応の物忘れかと思いましたが、ある日、駅のトイレで財布をなくし、帰宅できずに交番に保護されたことで、これはおかしいと思いました」

医師の診断結果は「軽度の認知症」。本人はまだ日常生活が可能でしたが、以後は見守りや定期的な通院が必要になりました。

診断を受けてから、奈緒さんは父の金銭管理や生活のサポートを始めましたが、間もなく限界が来ます。

「父が必要ない通販商品を次々に買っていたり、訪問販売で高額の布団を契約していたり…明らかに判断力が落ちているのに、口出しすると怒るんです。正直、怖かった」

やむなく、奈緒さんは「成年後見制度」の利用を検討しました。これは認知症などで判断能力が衰えた人に代わって、財産管理や契約手続きを行う制度です。家庭裁判所を通して後見人が選任される仕組みで、家族が後見人になる場合もあれば、弁護士や司法書士など第三者が選ばれることもあります。

「でも、父の資産が大きかったためか、裁判所から選ばれたのは専門職の後見人でした。これがのちに“使いたくても使えないお金”になるとは思ってもいませんでした」

介護費用は毎月10万円以上に…「お金はあるのに出せない」

弘さんはその後、徐々に認知症が進行し、要介護2と認定されました。訪問介護、デイサービス、ショートステイなどを組み合わせながら在宅での介護が続きましたが、奈緒さんの仕事との両立は厳しく、最終的に介護付き有料老人ホームへの入所を決断しました。

施設の月額費用は約16万円（うち介護保険適用後でも自己負担は約8〜10万円）。これに医療費やおむつ代などが加わり、毎月の出費は10万円以上に。

「父の年金ではまかないきれず、不足分を貯金から引き出したくても、成年後見制度の関係で“施設費”と認められない項目には使えないこともありました。たとえば、本人が外出時に使う衣類や娯楽費も、後見人の許可が必要で手続きが煩雑なんです」

さらに、後見人への報酬（月2万〜3万円）も発生します。年間で20万〜30万円が“見守りのための費用”として貯金から出ていくことになり、思った以上に減りが早かったといいます。

介護開始からわずか3年、弘さんの口座残高は2,000万円を切りました。

「3,500万円もあったら、一生安心だと思っていました。でも現実は、認知症でお金の自由が効かず、使うにも申請が必要。父の生活の質を下げないようにするには、家族が知識を持ち、制度と向き合う必要があると痛感しました」

奈緒さんは今、父の資産の使い道を家族で話し合いながら、特別代理人の申立てなども視野に入れているといいます。

成年後見制度では、被後見人の財産はあくまで本人のために使われるべきものとされており、介護や医療などの支出は認められやすい一方、趣味や交際費などには制限があります。特に、家族への贈与は原則として認められず、行う場合は家庭裁判所の許可が必要です。

また、介護付き有料老人ホームの平均的な費用は月15万円前後（厚労省「介護事業経営実態調査」等）とされており、年金だけでは不足しがちです。高齢者の貯蓄は「あるだけでは不十分」であり、「どう使えるか」「どう守るか」が問われる時代に入っているのかもしれません。