＜ハロウィンは楽しみ？面倒くさい？＞「手伝って」「手作りして」！イベントの裏にあるママのモヤモヤ
ハロウィンといえば、子どもたちが仮装を楽しみながらお菓子をもらう、にぎやかで微笑ましい行事です。けれど、そんなイベントを支えるママたちの間で“人間関係のトラブル”が繰り広げられていることも。今回は、ハロウィンをめぐって、イベントの裏にあるママたちの本音を紹介します。
エピソード1：＜面倒くさい？＞ハロウィンの企画をしたらママ友に陰口を叩かれてしまった
毎年、Bさん（仮名）は子どもたちやママ友が楽しめるようにハロウィンイベントを企画していました。仮装した子どもたちが、顔見知りのおばあさんたちからお菓子をもらいながら近所を練り歩き、最後は公園で写真を撮って解散、という内容。
もともとはBさんの仲の良い友だち数人でやっていましたが、「他のお友達も誘っていい？」と聞かれるようになり、いつの間にか20人ぐらいの大所帯のイベントに。Bさんはリーダーシップがとれるようなタイプではないと思っていましたが、子どもたちの笑顔のために毎年頑張っていました。
ある日、ママ友から「Aさんが面倒くさくて本当は参加したくけど、子どもがやりたがるから仕方なく参加していると言っているから、お手伝いを頼まない方がいいよ」と助言され、ショックを受けてしまいました。
これだけ大所帯になれば、断りたくても断れない人も出てくる気持ちも想像できます。でも、せっかく子どもが楽しんでくれると思って頑張っていたBさん。もしかしたら、みんな楽しそうにしておきながら、心のなかでは「参加したくない」と思っているのかもしれない……Bさんはママ友からの忠告を聞いて、モヤモヤした気持ちになってしまいました。
エピソード2：＜図々しいママ友＞子どものハロウィン衣装作り。私が作ることに！？
ユウリ（仮名）さんは一人娘のナツ（仮名）ちゃんを幼稚園に通わせています。ユウリさんは手芸好きで、ナツちゃんのカバンや小物を手作りしていて、毎年、幼稚園のハロウィンの衣装もミシンで縫っていました。ある日、ナツちゃんの同級生ママ、ルリコ（仮名）さんに話し掛けられました。
「ミシンを貸してもらえない？ ついでに作り方も教えてくれると助かる！」
それほど親しくもないのに、グイグイ迫るルリコさん。どんどん話を進めようとするルリコさんに圧倒され、ユウリさんはつい、
「私がハロウィンの衣装を作ろうか」
と余計なひと言を……。
こうしてユウリさんは、その場の雰囲気でルリコさんの子どものハロウィン衣装作りを引き受けてしまったのです。自分で言い出したこととはいえ、モヤモヤが止まらないユウリさん。このことをママ友３人に相談したところ、Aさんは「引き受けた以上、作るしかないと思う。次回は断ればいい」というもの。Bさんは「今からでもはっきりと断るべき」。Cさんは「ミシンが壊れたことにすればいい」と三者三様のアドバイスをもらいました。
ユウリさんは、このアドバイスを受けて考えて「やはりママが作ったものが子どもには一番いい」とルリコさんに伝え、きっぱり断るようにしたのです。
肩の力を抜いて、ママもイベントを楽しもう
ハロウィンのような行事は、子どもたちの笑顔を中心に、地域や家庭を温かくつなぐきっかけとなるイベントです。けれどその裏には、「面倒くさい」けど「やってあげたい」……どちらの気持ちもある方が多いのではないでしょうか。できることだけやってみるなど、肩の力を抜いて、ママや子どもたちにとっても、笑い合える楽しいハロウィンになりますように。
編集・編集部
