¹Åç¡¦¥É¥é3°Ì¤Î¶áÂç¡¦¾¡ÅÄÀ®¡¡1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï³«Ëë1·³¡¡¡ÖÆóÎÝ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¶áÂç¡¦¾¡ÅÄÀ®¡Ê¤«¤Ä¤À¡¦¤Ê¤ë¡ËÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬27Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ÎÆ±Âç¤Ç¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¡¢Ã´Åö¤Î¾ä»ÕÃÒÌé¥¹¥«¥¦¥È¡Ê45¡Ë¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢³«Ëë1·³¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ»»106°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¹â¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÂç´ï¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¡È¥³¥¤¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¤Î¾¡ÅÄ¤¬Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤È½éÂÐÌÌ¡£1¥á¡¼¥È¥ë89¤ÎÂçÊÁ¤Ê»Ø´ø´±¤ÎÁ°¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Âç´ï¤Ï¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÆü´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ê»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡Ë¼Â´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê¿·°æ¡Ë´ÆÆÄ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï³«Ëë1·³¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ËºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¶áÂç¤Ç¤Ï¼ç¤ËÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ1Ç¯½©¤«¤é·×6ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2Ç¯½Õ¤«¤é6µ¨Ï¢Â³¤ÇÂÇÎ¨3³ä°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»106°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£Îý½¬¤«¤é¿´¤¬¤±¤ë¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ÂÂÇÎÌ»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ï6ÉÃ2¤Î½ÓÂ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¡¢Æ±ÄÌ»»32ÅðÎÝ¤ÈÁö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤¦°ïºà¤À¡£
¡¡¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±°ÂÂÇ¤ò²Ô¤°¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤Î·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤È¡¢´Å¤¤µå¤ò1µå¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥³¥¤¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤Ï³«Ëë1·³¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£ÆóÎÝ¤Ç¤ÏµÆÃÓ¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤â»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡ÖÁö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¡£ÆóÎÝ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£Áá¤¯¤âÍè½Õ¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÌÀ¸À¡£Ì¾Á°¤Î¡ÖÀ®¡×¤Ë¤ÏÌ¾»ú¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¡õ¥µ¥¤¥º¡õÅêÂÇ¡¡2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢70¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡ùµåÎò¡¡·»¤Î±Æ¶Á¤Ç2ºÐ¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø1Ç¯¤«¤éÅÔÅç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢ËÌÎÇÃæ¤Ç¤ÏÂçÍä¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£´ØÂçËÌÍÛ¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¶áÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£3¡¢4Ç¯¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¡£
¡¡¡ù¼ñÌ£¡¡¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥À¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ÎºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Ï250¡£
¡¡¡ù¹¥Êª¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£
¡¡¡ù¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡¡¼¹Ç°¡¢´¶¼Õ¡¢Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£
¡¡¡ù¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¡£
¡Ô¡Ö¼éÈ÷Î¨10³ä¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³Í¤ê¤¿¤¤¡Õ
¡¡¾¡ÅÄ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î¼éÈ÷ÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¼éÈ÷Î¨10³ä¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÏÌµ¼ººö¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊµÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡ËÌµ¼ººö¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â1Ç¯ÌÜ¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¡ÊÌµ¼ººö¤Ç¡Ë³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡£20Ç¯¤ËµÆÃÓ¤¬ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥·¡¼¥º¥óÌµ¼ººö¡Ê¼éÈ÷Î¨10³ä¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ïº£Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Õ½©¤È¤â¤ËÌµ¼ººö¡£Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£