¡ÚÆüËÜ£Ó¡Ûºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡ÖÁê¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡× ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Ø¤Î²á¾ê°Õ¼±¤Ê¤·
¡¡ºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£³Àï¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ì·³Á´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£²»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¿¥¤¡£Á°Æü£²£¶Æü¤ÎÂè£²Àï¤Ï£±¡½£±£°¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë£³Ï¢Àï¤Î½éÀï¡¢Âè£³Àï¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë·èÄê¡£º£µ¨¤âËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸×¾¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤«¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤â¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Èº£²ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤â¤¦°ìÀï°ìÀï¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ç¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢°ÂÂÇ¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊü¤Ã¤¿£±ËÜ¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤Ïº£Æü¡¢ÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤Ê¤ó¤Ç¡£¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Äº¾å·èÀï¤ÎÉñÂæ¤ÏËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ø¡£»Ø´ø´±¤â¥Ê¥¤¥ó¤âàÊ¿¾ï¿´á¤òËº¤ì¤º¡¢¾¡Éé¤ÎÂè£³Àï¤ËÎ×¤à¡£