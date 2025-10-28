¡Úµð¿Í¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹Î®¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤¬ÌøÍµÌé¤éÊä¶¯¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¡©¡ÖÏ«Æ¯´Ä¶ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¿·¤¿¤Ê´Ä¶À°È÷¤¬¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ËÄÉ¤¤É÷¤«¡½¡½¡£¥»£³°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àµð¿Í¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¶¯²½¤Ø¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤äÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡áÁ°¥ä¥ó¥¡¼¥¹£³£Á¡Ë¤é¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÍèµ¨¤¬£³Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢·Ð±Ä¿Ø¥È¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥×¥é¥ó¤¬Êä¶¯¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï£±£¶Æü¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éº£µ¨½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢à¥ä¥ó¥¡¼¥¹Î®á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥ÁÆ³Æþ¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¡££Í£Ì£Â¤ÎÅÁÅýµåÃÄ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÀº¿À¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Öº£¤Ï£Ó£Î£Ó¤È¤«ÈðëîÃæ½ý¤È¤«Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÂÐºö¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤â°ì½ï¤À¤·¡£¤Ò¤É¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒÁÈ¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤¤¤¿µåÃÄ¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ë¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤Ìîµå¤ÎÇº¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÇº¤ß¤Ë¤âÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥É¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¸ª½ñ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÀìÌç²È¤ò¾ïÃó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µð¿Í¤â¤³¤ì¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ì¤ÐÆ¯¤¯´Ä¶¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒÀè¤ÎµåÃÄ¤òÁª¤ÖÂ¦¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿·¥Á¡¼¥à¤Î¡ÖÏ«Æ¯´Ä¶¡×¤âÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£Êä¶¯¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Êµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤ÎàÉð´ïá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£