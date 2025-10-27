結局、こういうのが1番使える！【ユニクロ】秋のスタメン候補！「シンプルロンT」

秋コーデの着まわしに活躍するロンT。【ユニクロ】には、大人女性のコーデにも取り入れやすいシンプルデザインが複数登場しています。そこで今回は、秋のスタメンとしてヘビロテできそうな「シンプルロンT」をピックアップ。今っぽい抜け感を醸し出せそうだから、ぜひチェックして。

大人の毎日にちょうどいい名脇役

【ユニクロ】「ソフトコットンラウンドヘムT / 長袖」\1,990（税込）

ナチュラルなコットン素材で、肌ざわりのよさそうなシンプルロンT。裾がラウンドカットになっており、一枚で着るのはもちろん秋冬のレイヤードコーデでも活躍が期待できます。腰まわりをさりげなくカバーする丈感も嬉しいポイント。何枚あっても重宝しそうです。

ポコポコ素材でさりげなくコーデを格上げ

【ユニクロ】「ワッフルT / 長袖」\1,990（税込）

ポコポコと立体感のあるワッフル素材で、秋らしいぬくもりを感じられそうなロンT。程よくゆとりのあるシルエットはリラックス感があり、合わせるボトムスを選ばずヘビロテできそうです。袖口はリブ仕様で抜け感を演出。デイリーに着こなしやすいカラバリにも注目してみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M