NY株式27日（NY時間15:34）（日本時間04:34）
ダウ平均　　　47487.30（+280.18　+0.59%）
ナスダック　　　23604.30（+399.43　+1.72%）
CME日経平均先物　50505（大証終比：-85　-0.17%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9653.82（+8.20　+0.09%）
独DAX　 24308.78（+68.89　+0.28%）
仏CAC40　 8239.18（+13.55　+0.16%）

米国債利回り
2年債　 　3.503（+0.023）
10年債　 　3.995（-0.006）
30年債　 　4.569（-0.024）
期待インフレ率　 　2.288（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.616（-0.010）
英　国　　4.402（-0.030）
カナダ　　3.053（-0.032）
豪　州　　4.183（+0.041）
日　本　　1.666（+0.014）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.41（-0.09　-0.15%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4011.50（-126.30　-3.05%）

ビットコイン（ドル）
114810.13（+1476.07　+1.30%）
（円建・参考値）
1755万7913円（+225735　+1.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ