ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２８０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万５０５円
NY株式27日（NY時間15:34）（日本時間04:34）
ダウ平均 47487.30（+280.18 +0.59%）
ナスダック 23604.30（+399.43 +1.72%）
CME日経平均先物 50505（大証終比：-85 -0.17%）
欧州株式27日終値
英FT100 9653.82（+8.20 +0.09%）
独DAX 24308.78（+68.89 +0.28%）
仏CAC40 8239.18（+13.55 +0.16%）
米国債利回り
2年債 3.503（+0.023）
10年債 3.995（-0.006）
30年債 4.569（-0.024）
期待インフレ率 2.288（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.616（-0.010）
英 国 4.402（-0.030）
カナダ 3.053（-0.032）
豪 州 4.183（+0.041）
日 本 1.666（+0.014）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.41（-0.09 -0.15%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4011.50（-126.30 -3.05%）
ビットコイン（ドル）
114810.13（+1476.07 +1.30%）
（円建・参考値）
1755万7913円（+225735 +1.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
