※経済指標

主な米経済指標の発表は無し



※発言・ニュース

＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.504％（WI：3.503％）

応札倍率 2.56倍（前回：2.51倍）



＊片山財務相

片山財務相は２７日、トランプ大統領と来日中のベッセント米財務長官と初めて対面での会談を行った。片山財務相は会談に「日銀の金融政策は話題にならなかった」と述べた。会談は同省内で１時間超行った。日米の為替の共同声明についても機微に渡る話は出なかったという。



＊ラトニック商務長官

トランプ大統領とともに日本を訪問しているラトニック米商務長官は２７日、日米間で合意した５５００億ドル（約８４兆円）の対米投融資枠について、リスクゼロのインフラに資金を投じるとの見解を示した。日本経済新聞のインタビューで語った。

