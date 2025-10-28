◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前９時１０分開始予定）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。 いよいよ本拠地に戻ってきた。敵地での第１戦は大谷が２ランを放ちながら救援陣が崩壊して４―１１で大敗を喫し、第２戦は山本由伸投手（２７）の９回１失点完投などで５―１で快勝。大谷は前日２６日（同２７日）に「もう終わったことは切り替えて、３戦先取のホーム開幕だと思って、臨めばいいんじゃないかなと思います」と意気込みを口にしていた。

第１戦では９点を追う４打席目に右翼へ２ラン。ワールドシリーズ自身初本塁打となったが空砲となった。第２戦も１点をリードした４打席目に右前安打を放ってダメ押し点につなげた。敵地とあって「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）というコールも巻き起こったが「僕の妻がすごく好きなチャントなので、いじられましたけど」と明かして笑い飛ばすほど、気にする様子はなかった。

ここまでポストシーズンでは１２試合で６本塁打。２年間通算で９本塁打を放っている。あと１発を放つと、通算１０本塁打となり、松井秀喜氏（ヤンキース）の持つ日本人ポストシーズン最多本塁打に並ぶ。

ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。サイ・・ヤング（ＣＹ）賞３度で、通算２２１勝のレジェンド右腕だ。今季は５勝５敗、防御率５・１９だったが、ポストシーズンでは１６日（同１７日）のア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で先発し、６回途中３安打２失点で勝利投手になった。大谷は過去６打数２安打。今年８月に対戦した際には３打数２安打だった。