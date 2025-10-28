大阪・ＡＢＣテレビの人気バラエティー「探偵！ ナイトスクープ」の３代目秘書を務めたバイオリニストでタレントの松尾依里佳が夫婦ショットを披露した。

２８日までにインスタグラムで「先日結婚１０周年を迎えました」と報告し、夫でＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）などのコメンテーターを務める教育アドバイザーで学習塾経営者の清水章弘氏との２ショットをアップした。「あまり特別な一日にこだわらず“なんでもない日おめでとう”というようなふたりです！」との言葉通り、黒の服で落ち着いた雰囲気だ。

「仕事の合間に京都を少し散歩したくらいの記念日でしたが ケーキでお祝いしてくれた子どもたちとともにこれからも家族の時間を大切にしていきたいです」と思いをつづった。

この投稿には「末永くお幸せに！」「絵に描いたような理想的でお幸せそうなご夫婦」「『穏やかな日々』を隣で一緒にいられることが素敵」「素敵夫婦」などの声が届いている。

松尾は京大卒の経歴を生かして多くのクイズ番組にも出演した才色兼備。プライベートでは２０１５年に清水氏と結婚し、２子を出産。清水氏も東大教育学部を卒業し、東大大学院教育学研究科に進学。２０歳の時に株式会社プラスティーを設立するなど若手起業家として注目を集める。