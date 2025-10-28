例年１１月の第１週の日曜日に開催されている全日本大学駅伝（名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）が来年以降、１週間繰り下がり、１１月第２週の日曜日に開催される案が浮上していることが２７日、分かった。

＊ ＊ ＊ ＊

全日本大学駅伝の日程が１週間、繰り下がった場合、関東勢にとってはプラスに働く。箱根駅伝予選会のハーフマラソンは普通のレースではなく、心身が削られる。間隔が２週から３週に空くことで、伊勢路では好走が見込めるようになる。特にエース区間の７区（１７．６キロ）と最長の最終８区（１９．７キロ）を走る選手の負担は大幅に減り、選手起用にも好循環が期待できる。

全日本が１１月第２日曜日に変更されても、箱根駅伝の本戦（１月２、３日）とは１か月半以上あるので大きな問題はない。ただ、多くの大学で学内選考会と位置づけられている埼玉・上尾シティーハーフマラソン（例年１１月第３日曜日）との間隔が１週間となるため、全日本に出場した選手は、その翌週以降のハーフマラソンに出場を切り替えるなどの影響が出そうだ。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）