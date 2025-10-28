「白塗り-１グランプリ」や「流し-１グランプリ」、「ハリウッド-１グランプリ」など、様々なロケの賞レースを生み出してきた「相席食堂」。新たにお届けするロケの頂上決戦が「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」だ！ 10月28日（火）はその後半戦を放送する。

©ABCテレビ

愛嬌たっぷりのぽっちゃりメガネたちの中から、「キングオブコント王者」「新喜劇」「同期」「無冠の帝王」「和菓子」「おばちゃん」をキーワードに持つ６人が参戦する「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」。メガネをかけた銅像のある街を舞台に、ぽっちゃりにふさわしい最強のハイカロリーグルメを見つけ出す。

審査項目は「笑い」「テクニック」「愛嬌」の３項目。千鳥が審査員となり、各項目10点の合計30点、ノブと大悟の合計60点満点で採点。最高得点を獲得した者が優勝となる。

©ABCテレビ

21日（火）に放送された前半戦では、「キングオブコント王者」をキーワードに持つライス・関町が、東京都世田谷区にある「サザエさん」の父、磯野波平像の前からロケをスタート。しかし、 “ぽっちゃり”のはずが、出演中の舞台の重圧で企画潰しの“ほっそり”に！？ ロケも思うようにいかず、千鳥に酷評されてしまう。

一方、東京都中野区にあるガンジー像の前からロケを始めた「無冠の帝王」のルシファー吉岡は、持ち前の下ネタギャグを駆使した攻めのロケを敢行！ 大悟まで巻き込む下ネタトークも冴えわたり、千鳥のハートをつかんで高得点！

東京都八王子市のお寺にあるマッカーサーの銅像前にやって来たのは「和菓子」がキーワードのネルソンズ・和田まんじゅう。格闘技ジムでお腹を空かせ、デカ盛りにチャレンジし、大奮闘する。

©ABCテレビ©ABCテレビ

28日（火）は、ルシファー吉岡を暫定１位に迎えた後半戦。「おばちゃん」「同期」「新喜劇」をキーワードに持つぽっちゃりメガネが登場する。

©ABCテレビ

「おばちゃん」がキーワードのぽっちゃりメガネは、大阪市池田市にある日清食品創業者の安藤百福像からロケをスタート。しかし、ソフトクリームを食べながら号泣、デカ盛りのミートソーススパを食べながらまた号泣。真面目で優しすぎる姿に千鳥もほっこりする。

©ABCテレビ

「同期」のキーワードを持つのは、ロケ前に11キロのダイエットをしてしまった千鳥と同期のぽっちゃりメガネ。東京都品川区にある動物学者のエドワード・モース像からスタートするが、久しぶりのロケに気合が入りすぎて大迷走!？ もがき苦しむ同期を見かねた千鳥は…！？

©ABCテレビ

「新喜劇」のキーワードを持つぽっちゃりメガネは大阪市門真市にある「パナソニック」の創業者、松下幸之助像からスタート。近江牛専門店で超ハイカロリーのメガ盛り丼に挑む！ 相席客とボケ・ツッコミを楽しみ、和気あいあい。弾き語りまで披露する。

愛嬌いっぱいに激闘を繰り広げた６人！ 波乱の熱戦を制し、最強のぽっちゃりメガネに輝いたのは誰なのか！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。28日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。