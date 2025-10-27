こう着ればいいのか！【GU】40・50代が参考にしたい「ジャケットコーデ」

40・50代のオシャレに役立つジャケット。きちんと感はそのままに、堅すぎず今っぽく見せたい......。そんな大人世代にぜひチェックしてほしいのが、【GU（ジーユー）】のジャケットコーデです。トラッドなチェック柄やシャープなテーラードを用いたスタッフさんのリアルな着こなしに垢抜けのヒントがぎゅっと詰まっていそう。秋の大人コーデをアップデートしたいなら、ぜひ参考にしてみて。

チェックで旬を引き寄せるダブルブレスト

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

リラックス感のあるシルエットに、今季注目のチェック柄が映えるダブルブレストジャケット。羽織るだけでクラシカルなムードが漂い、秋のスタイルを上品に見せてくれそうです。デニム合わせでカジュアルに、スカートで女性らしくと幅広く活躍しそう。きちんと見えと抜け感のバランスが絶妙で、ワードローブに加えれば、この秋のスタメン候補になる予感です。

デニムでつくる軽やかな大人カジュアル

スタッフ・Yumiさんは、ジャケットにストレートジーンズを合わせて、程よく力の抜けた大人カジュアルに。ジャケットの端正さをデニムでカジュアルダウンし、抜け感のあるスタイルに仕上げています。カラーテープベルトをアクセントに加え、きちんと感と大人の遊び心をプラス。さりげないきらめきを添えた足元も、コーデを沈ませないポイントです。

シャープに決まるテーラードジャケット

【GU】「ウォッシャブルテーラードジャケット」\4,990（税込）

シンプルで上品な雰囲気のテーラードジャケットは、一着あると心強いアイテム。ウエストラインをやさしくシェイプしたシルエットと軽やかな素材感で、羽織るだけでコーデ全体をすっきりと見せてくれそうです。シックなデザインは、幅広いテイストのアイテムと好相性の予感。カジュアルに合わせれば、さりげなくコーデを引き締めるアクセントにも。大人の装いに凛としたムードをそっと添えてくれる一枚になってくれるはず。

ベロアを合わせて秋の抜け感スタイルに

スタッフ・Hirokoさんは、テーラードジャケットにベロアスカートを合わせたエレガントなスタイルを紹介。落ち着いたトーンでまとめたコーデでも、スカートの上品な光沢がきいて地味見えせず、さりげなく華やかさのある雰囲気に。Iラインのボトムスを選ぶことで、大人っぽさも引き寄せます。こなれ感のあるジャケットコーデを目指すなら、早速取り入れてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

