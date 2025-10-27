こりゃ、一目惚れ不可避かも♡【ダイソー】大人こそつけたくなる「激かわキーホルダー」

“ジャラ付け”がトレンドとして注目されているキーホルダーは、きれいめバッグに付けて楽しむのが大人流。プチプラなのに見た目もおしゃれなキーホルダーを見つけるなら【ダイソー】をチェックしてみて。今回はレトロで、リアルなディティールに一目惚れしそうなアイテムをピックアップ。大人のバッグにちょっとした遊び心がプラスされ、おしゃれ上級者の抜け感を演出できるかも。

遊び心とセンスが光る

【ダイソー】「キーホルダー」\220（税込）

まるで海外のカジノを思わせる、レトロ感がたまらないスロットマシン型の「キーホルダー」。ツヤ感と繊細なディテールが高見えし、小ぶりながらも存在感を発揮しそう。レバーを倒すとリールが回転するギミック付きで、ユーモアを感じられます。カジュアルにもモードにもハマるデザインで、大人コーデにさりげないおしゃれをプラスしてみて。

思わず飲みたくなりそうなリアルさ

【ダイソー】「キーホルダー」\220（税込）

清涼感たっぷりな、アイスフロート型のキーホルダー。透明感あるソーダ部分や泡の表現、アイスまで本格的で、まるで本物のような見た目。小さなチェリーやストローまで細かく作られています。シンプルなバッグやポーチに付けるだけで、気分が上がりそうです。

