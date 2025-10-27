争奪戦の予感ッッ（汗）【3COINS】買い逃したくない！「新作せいろグッズ」

蒸し料理に役立つ「新作せいろグッズ」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 夕食のレパートリーを増やしたい時にもぴったりなアイテムが、関連グッズとあわせてお得に揃えられます。今回はせいろ本体と、便利な使い捨て蒸しシートをご紹介。温かいお食事が恋しくなる秋冬に、ぜひ活用してみて。

竹で作られた本格派な「せいろ：24cm」

約24cmとやや大きめサイズのせいろ。野菜やお肉をのせて蒸せば、豪華な一品が用意できそうです。竹で作られた本格派ながら\1,100（税込）とお得に手に入るのも嬉しいところ。他に19cmサイズもあるので、人数に合わせて選べます。

まとめ買いに便利な「せいろ用使い捨て蒸しシート100枚入り：24cm用」

せいろとあわせて使える、使い捨ての便利な蒸しシートも要チェック。100枚入りとたっぷり大容量で\330（税込）と、気兼ねなく使える安さが魅力的です。穴を開ける作業が省けるのもポイント。シートは薄めで底面に敷きやすく、使わない時はかさばらずに収納できそうです。こちらのシートも19cm用があるので、ご自宅で蒸し料理を満喫してみて。

