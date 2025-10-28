いまだスタメンなし…衝撃４連敗のプレミア王者、日本代表主将の先発待望論が噴出！「最大の問題を解決する」
現地10月25日に開催されたプレミアリーグの第９節で、昨シーズン王者のリバプールがブレントフォードと敵地で対戦し、２−３で敗戦。これで国内リーグでは開幕５連勝の後、悪夢の４連敗となった。
絶対エースだったモハメド・サラーの不振、新戦力たちのフィットの遅れなど低迷している原因は様々だが、守備の脆弱さもそのひとつだろう。ここまでプレミア９試合で14失点。これはトップ10のチームの中ではマンチェスター・ユナイテッドと並んでワーストだ。
そんななか、リバプールの専門メディア『RUSH THE KOP』は「アルネ・スロットはリバプールの運命を変えるために何ができるだろうか？」と見出しを打った記事を掲載。「最も目立ち、話題になっている問題の一つは、今シーズンここまでこのチームが抱えてきた守備の弱さだ」と主張している。
同メディアは「シーズンを通して両サイドバックのエリアが狙われ、しばしば突破を許してきたのを見てきた。両サイドにバランスがないように見える」と指摘。さらに、中盤にも問題があるとし、日本代表キャプテンのスタメン抜擢を提言した。
「守備面で変更できる、あるいは変更すべきもうひとつの側面は、守備的MFの選手たちだ。遠藤を起用することで、フラーフェンベルフが復帰して完全に回復するまで、より深い位置でプレーするMFとして最終ラインを守るのに役立つ可能性がある」
「この変更は、チームが抱えているトランジションの問題に好影響を及ぼす。昨シーズン見られた流動的なプレーはまだ実現しておらず、中盤とサイドの守備のカバーが不足しているため、守備のトランジションはこのチームにとって非常に危険な状態であり、遠藤が入れば、助けとなる可能性がある」
記事は「中盤に一定のコントロールをもたらすことができるソボスライやマカリステルと並んで、チームの最も顕著な問題を解決するのに役立つ守備構造をもたらすはずだ」と主張を続けた。
リバプールは10月29日に開催されるカラバオカップのラウンド16で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレス戦と対戦する。ここまで今季の公式戦で先発が一度もない遠藤にスタメンのチャンスが訪れるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
